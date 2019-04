Benfica Lizbona wykonała duży krok w kierunku półfinału Ligi Europy. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Portugalczycy wygrali u siebie z Eintrachtem Frankfurt 4-2 (2-1). Bohaterem spotkania był 19-letni Joao Felix, który popisał się hat-trickiem i asystą.

Zdjęcie Joao Felix /AFP

Od 20. minuty Eintracht musiał sobie radzić w dziesiątkę. Joao Felix znakomicie zagrał do Gedsona Fernandesa, który wychodził sam na sam z bramkarzem. Na murawę powalił go Obite N'Dicka za co zobaczył czerwoną kartkę, a sędzia Anthony Taylor podyktował rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Joao Felix. Kevin Trapp wyczuł intencję 19-latka, ale nie dał rady sięgnąć piłki.



Lepszego scenariusza piłkarze Benfiki nie mogli sobie wymarzyć. Tymczasem osłabiony Eintracht w 40. minucie doprowadził do wyrównania. Ante Rebić podał do Luki Jovicia, który trafił do siatki z 10 metrów.



Na przerwę w lepszych humorach schodzili jednak gospodarze, a stało się za sprawą Joao Felixa. Utalentowany 19-latek popisał się ładnym strzałem z 25 metrów i Trapp znów musiał wyciągać piłkę z siatki.



Liga Europejska

2019-04-11 21:00 | Stadion: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) | Arbiter: A. Taylor 4 2 Benfica Lizbona Eintracht Frankfurt Trapp Abraham Hinteregger N'Dicka Vieira da Costa Fernandes Hasebe Kostić Rode Jović Rebić Vlachodimos Corchia Grimaldo Jardel Dias Silva Fernandes Cervi Fejsa Samaris Félix 3 SKŁADY Benfica Lizbona Eintracht Frankfurt Odisseas Vlachodimos Kevin Trapp 66′ 66′ Sébastien Corchia David Ángel Abraham Alex Grimaldo Martin Hinteregger . Jardel 20′ 20′ Obite Evan N'Dicka 50′ 50′ Ruben Santos Danny Vieira da Costa 60′ 60′ Silva Rafa Gelson Fernandes Gedson Carvalho Fernandes 82′ 82′ Makoto Hasebe Franco Emanuel Cervi Filip Kostić Ljubomir Fejsa 85′ 85′ Sebastian Rode 82′ 82′ 85′ 85′ Andreas Samaris 40′ 40′ 4′ 4′ 60′ 60′ Luka Jović 21′ (k.), 43′, 54′ 21′ (k.), 43′, 54′ João Félix Sequeira 26′ 26′ 68′ 68′ Ante Rebić REZERWOWI Mile Svilar Frederik Roennow Yuri Oliveira Ribeiro Simon Falette Florentino Ibrain Morris Luís Jetro Willems 66′ 66′ Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi 60′ 60′ Jonathan de Guzmán 85′ 85′ Andrija Żivković 85′ 85′ Mijat Gaćinović João Pedro Neves Filipe Lucas Torró Marset 60′ 60′ Haris Seferović 68′ 68′ 72′ 72′ Gonçalo Mendes Paciencia

Joao Felix koncert dał również po zmianie stron. W 50. minucie Benfica prowadziła już 3-1. Alex Grimaldo dośrodkował z rzutu rożnego. Joao Felix przedłużył zagranie, a Ruben Dias z bliska dopełnił formalności.



Kilka minut później znów radość zapanowała wśród kibiców Benfiki. Grimaldo idealnie podał z lewego skrzydła do Joao Felixa, który z 11 metrów pokonał Trappa. Futbolówka między nogami bramkarza wpadła do bramki. W ten sposób 19-latek skompletował pierwszego w seniorskiej karierze hat-tricka.

W 69. minucie oko w oko z Trappem stanął Haris Seferović, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku. Bramkarz Eintrachtu wyszedł jednak zwycięsko z tego pojedynku.



Wcześniej trener Eintrachtu Adolf Huetter przeprowadził dwie zmiany. Na boisko weszli Jonathan de Guzman i Goncalo Paciencia. Okazało się, że szkoleniowiec miał nosa, bo ten duet przeprowadził akcję, która zakończyła się golem dla przyjezdnych. De Guzman dośrodkował z rzutu rożnego, a celną "główką" popisał się Goncalo Paciencia.



W 78. minucie bardzo dobrą okazję dla Eintrachtu zmarnował Filip Kostić. W doliczonym czasie gry Goncalo Paciencia miał znakomitą okazję na swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Bramkarz Benfiki Odisseas Vlachodimos stanął jednak na wysokości zadania

STATYSTYKI Benfica Lizbona Eintracht Frankfurt 4 2 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 11 11 Strzały na bramkę 6 4 Rzuty rożne 3 7 Faule 15 10 Spalone 0 2

Rewanż za tydzień ze Frankfurcie.