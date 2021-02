Sebastien Haller, najdroższy zakup Ajaksu Amsterdam, został przez pomyłkę nie wpisany na do kadry w Lidze Europy.

Holendrzy w styczniu zapłacili West Ham United 22,5 mln euro za 26-letniego napastnika.

Ajax miał do wtorku czas, aby przesłać listę 25 zawodników do rozgrywek UEFA, ale zabrakło wśród nich Hallera.



"Pracujemy wspólnie z KNVB (holenderski związek - przyp. red.) i UEFA, żeby odkryć, co poszło nie tak" - przyznał rzecznik prasowy Ajaksu.



Holenderski klub w 1/16 finału Ligi Europy zagra z Lille OSC.



