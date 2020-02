RCD Espanyol pokonał przed własną publicznością Wolverhampton Wanderers 3-2, lecz mimo to odpadł z dalszej rywalizacji w Lidze Europy. Lepsi w dwumeczu okazali się Anglicy, zwyciężając 6-3.

Szanse na awans Hiszpanów przed drugim meczem były minimalne. Przed tygodniem Wolverhampton zwyciężyło aż 4-0, więc tylko cud mógł dać "Papużkom" awans.

Sygnał do śmielszych ataków dał w 16. minucie Jonathan Calleri, który wyprowadził Espanyol na prowadzenie. Już sześć minut później zapał gospodarzy ostudził jednak Adama Traore. Reprezentant Hiszpanii miał sporo szczęścia. Najpierw wygrał przebitkę z Fernandem Calerem, a później w niepewności patrzył na to, czy piłka wpadnie do siatki, bo Andres Prieto był bliski skutecznej interwencji. Zdołał jednak tylko trącić futbolówkę ręką.

Po przerwie gospodarze odzyskali jednobramkową przewagę. Gola ponownie zdobył Calleri, który pewnie wykorzystał rzut karny. W 79. minucie bramkę na 2-2 strzelił Matt Doherty, lecz ostatnie słowo należało do "Papużek".

Już w doliczonym czasie gry Calleri trzeci raz błysnął skutecznością, pewnie finalizując głową dośrodkowanie z prawej flanki, dzięki czemu zanotował hat-tricka. Espanyol pożegnał się więc z Ligą Europejską wygraną, pokazując wolę walki. Przyda się im ona w walce o utrzymanie w Primera Division. Po 25 kolejkach ekipa z Barcelony zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

TB

2020-02-27 18:55 | Stadion: RCDE Stadium | Arbiter: M. Guida RCD Espanyol Barcelona Wolverhampton Wanderers FC 3 2 DO PRZERWY 1-1 J. Calleri 16',57',90' Adama Traoré 22' M. Doherty 79'

3 2 Espanyol Barcelona Wolverhampton Wanderers Patricio Boly Coady Doherty Kilman Vinagre Podence Dendoncker Gibbs-White Moutinho Traoré Prieto Calero Pedrosa Naldo Gómez López Vargas Martín Darder Melendo Sánchez Calleri 3 SKŁADY Espanyol Barcelona Wolverhampton Wanderers Andrés Tomás Prieto Albert Rui Patricio Fernando Calero Villa Willy Boly Adrià Giner Pedrosa Conor Coady Edinaldo Gomes Pereira 79′ 79′ Matt Doherty Víctor Gómez Perea 56′ 56′ Maximilian Kilman David López Silva 58′ 58′ Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre 66′ 66′ Matías Ezequiel Vargas Martín Daniel Castelo Podence 67′ 67′ Sergi Darder Moll Leander Dendoncker 75′ 75′ Óscar Melendo Jiménez 63′ 63′ 64′ 64′ Morgan Gibbs-White 40′ 40′ 61′ 61′ Víctor Sánchez Mata Joao Moutinho 16′, 57′ (k.), 90′ 16′, 57′ (k.), 90′ 66′ 66′ Jonathan Calleri 22′ 22′ 6′ 6′ 78′ 78′ Adama Traoré Diarra REZERWOWI Diego Lopez John Ruddy 75′ 75′ Gonzalo Ávila Gordon Oskar Buur Leandro Daniel Cabrera Sasía 78′ 78′ Bruno André Cavaco Jordão 61′ 61′ Pol Lozano Vizuete 58′ 58′ Romain Saïss Adrián Embarba Blázquez Leonardo Campana Romero Facundo Ferreyra Raul Jimenez 67′ 67′ Lei Wu 64′ 64′ Pedro Lomba Neto

STATYSTYKI Espanyol Barcelona Wolverhampton Wanderers 3 2 Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 10 7 Strzały na bramkę 6 3 Rzuty rożne 8 2 Faule 7 9 Spalone 4 1