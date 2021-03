W czwartkowym rewanżowym meczu 1/8 Ligi Europy zespół Rangers FC przegrał 0-2 ze Slavią Praga. W pierwszym spotkaniu padł remis 1-1 i to czeska drużyna awansowała do kolejnej rundy. Niestety byliśmy świadkami bardzo brutalnego faulu, po którym bramkarz gości miał rozciętą głowę. Co więcej, sędziowie spotkania popełnili poważny błąd nie dyktując rzutu karnego dla Slavii.

Liga Europy. Glasgow Rangers - Slavia Praga. Bandycki faul Kemara Roofe.

W drugiej połowie spotkania doszło do kuriozalnej decyzji izraelskiego sędziego Orela Grinfelda, który nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego dla zespołu gości. W pole karne Rangersów wbiegł Abdallah Sima. Napastnik Slavii wygrał pozycję z Leonem Balogunem, który postanowił łapać swojego rywala za koszulkę i ciągnąć za bark. Na koniec obrońca gospodarzy wykonał nieudolny wślizg i w efekcie Sima upadł na murawę i stracił piłkę.

Nie rozumiem, dlaczego arbiter nie zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Być może nie widział on tego zajścia, jednak co w takim razie robili sędziowie VAR? Osobiście uważam, że jest to skandaliczna decyzja o braku rzutu karnego dla Slavii Praga.

W 61. minucie doszło do bardzo brutalnego faulu zawodnika Rangersów. Kemar Roofe wbiegł rozpędzony w pole karne i tam próbował zagrać piłkę. Mimo zagrania futbolówki, wpadł całym impetem, wyprostowaną i wysoko uniesioną nogą w głowę bramkarza Slavii. Jak widzimy na powtórkach, golkiper został trafiony podeszwą buta, a zatem metalowymi korkami w twarz. Sędzia natychmiastowo wykluczył faulującego z gry.

Decyzja ta jest jak najbardziej prawidłowa. Nie możemy szukać wytłumaczeń dla takiego zachowania. Nie interesuje nas fakt, że zawodnik nie chciał trafić rywala i to, że najpierw zagrał on piłkę. Pomocnika Rangersów powinna czekać długa kara zawieszenia za to zachowanie.

Łukasz Rogowski