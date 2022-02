Spotkanie FC Barcelona - Napoli, patrząc po renomie obu tych drużyn, jeszcze jakiś czas temu moglibyśmy wpasować spokojnie do rozgrywek Ligi Mistrzów - pojedynek "Blaugrany" i "Azzurrich" jest jednak "tylko" hitem Ligi Europy.



Liga Europy. FC Barcelona - Napoli. Ekipy, które mają coś do udowodnienia

Barcelona nie była w stanie sprostać rywalizacji w swojej grupie LM - lepsza okazała się jedynie od Dynama Kijów, a wyprzedziły ją Benfica i Bayern Monachium. Z kolei w przypadku Napoli niewiele brakowało, aby włoska drużyna pożegnała się z Ligi Europy już w grudniu ubiegłego roku - wówczas jednak bezpośredni mecz neapolitańczyków z Leicester City sprawił, że tym pierwszym udało się zakończyć fazę grupową z przewagą dwóch punktów nad "Lisami". Lider grupy - Spartak Moskwa - był jednak nie do dogonienia.



Obie ekipy mają więc coś do udowodnienia - zarówno sobie, jak i kibicom. Obie też są faworytkami do sięgnięcia po trofeum Ligi Europy i awansu do kolejnej edycji LM "kuchennymi drzwiami". Dla fanów futbolu z Polski szczególnie interesujący będzie na pewno występ Piotra Zielińskiego, który niemal na pewno zamelduje się na murawie już od pierwszej minuty.



Liga Europy. Borussia Dortmund - Rangers F.C. Podrażnione ambicje dwóch znaczących ekip

Ciekawie zapowiada się również starcie Borussii Dortmund z Rangers F.C w Lidze Europy. Oba zespoły mają ze sobą coś wspólnego - w swoich ligach próbują usilnie doścignąć liderów tabeli rozgrywek. W przypadku "The Gers" sytuacja jest stykowa - w Scottish Premiership tracą do Celticu zaledwie jedno "oczko", sytuacja może się więc zmienić w ciągu zaledwie jednej kolejki.



BVB ma trudniejsze zadanie, jeśli chce na koniec sezonu cieszyć się z mistrzostwa - do Bayernu, mimo ostatniej porażki "Die Roten", traci wciąż sześć punktów. Czy Borussia i Rangers będą na wiosnę równie zaciekle walczyć o laury w LE? Wiele na pewno będzie zależeć od postawy superstrzelców obu drużyn - w przypadku ekipy z Dortmundu mowa oczywiście o Norwegu Erlingu Haalandzie, a w przypadku zespołu z Glasgow o Kolumbijczyku Alfredo Morelosie.



Liga Europy. FC Porto - Lazio. Kto lepszy: "Smoki" czy "Orły"?

Innym intrygującym starciem 1/16 finału Ligi Europy będzie z całą pewnością pojedynek FC Porto i rzymskiego S.S. Lazio. "Smoki" były ostatnio w gazie, ale zaliczyły jedno potknięcie w lidze portugalskiej - zremisowały, jednak nie byle z kim, bowiem ze Sportingiem, który ściga ich w tabeli tamtejszej ekstraklasy.



"Orły" mają za sobą z kolei dwie kolejne wygrane w Serie A, ale w tym sezonie męczą się, by wśród dużej konkurencji utrzymać się na miejscu gwarantującym w kampanii 2022/2023 europejskie puchary. Wygrana LE na pewno wszystko by uprościła...



Liga Europy. Sevilla i Betis błysną tak, jak w Hiszpanii? Gdzie oglądać?

W czwartek na pewno warto też zerkać na poczynania dwóch zespołów z Andaluzji - Sevilli FC i Realu Betis. Oba przebojem wdarły się do czołówki Primera Division i zwłaszcza ta pierwsza ekipa ma wciąż szanse na krajowe mistrzostwo.



Piłkarze Sevilli to specjaliści od wygrywania Ligi Europy. Czy w tym sezonie też zgarną trofeum? Na ich drodze na razie stoi Dinamo Zagrzeb, które podejmą na własnym terenie. Na graczy Betisu czeka z kolei wyjazd i to dosyć daleki - w Petersburgu zagrają bowiem z miejscowym Zenitem. Mecze Ligi Europy można oglądać wyłącznie online live stream na platformie Viaplay.

Liga Europy. Kto dziś gra? O której mecze?

FC Barcelona - Napoli (18.45); Piotr Zieliński



Borussia Dortmund - Rangers F.C. (18.45)



Sheriff Tyraspol - SC Braga (18.45)



Zenit Sankt Petersburg - Real Betis (18.45)



Atalanta Bergamo - Olympiakos Pireus (21.00)



FC Porto - Lazio (21.00)



RB Lipsk - Real Sociedad (21.00)



Sevilla FC - Dinamo Zagrzeb (21.00)