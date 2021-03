Arsenal Londyn przywiózł dobrą zaliczkę z Grecji w 1/8 finału Ligi Europy. "Kanonierzy" pokonali na wyjeździe Olympiakos Pireus 3-1.

2021-03-11 21:00 | Stadion: Stadio Georgios Karaiskáki | Arbiter: Daniel Siebert Olympiakos Pireus Arsenal Londyn 1 3 DO PRZERWY 0-1 Y. El-Arabi 58' M. Ødegaard 34' Gabriel Magalhães 79' Mohamed Elneny 85'

Arsenal w pierwszej połowie meczu miał kilka okazji na strzelenie gola. Już w trzeciej minucie Martin Odegaard źle trafił w piłkę i zamiast bramki mieliśmy niecelny strzał.



Cztery minuty później, po dośrodkowaniu Hectora Bellerina, Pierre-Emerick Aubameyang "główkował", jednak Jose Sa zdołał sparować piłkę na poprzeczkę.

Goście objęli prowadzenie w 34. minucie. Odegaard oddał mocny strzał zza pola karnego, piłka leciała w środek bramki, ale Sa próbował bronić jedną ręką i przepuścił go do siatki. To było pierwsze trafienie Norwega wypożyczonego z Realu Madryt w barwach "Kanonierów".



Olympiakos swoje nieliczne szanse miał po błędach rywala. Jak w 40. minucie, kiedy David Luiz stracił piłkę we własnym polu karnym, jednak Giorgos Masouras oddał niecelny strzał, a mógł jeszcze podać do niepilnowanego Youssefa El-Arabiego.



Kolejną pomyłkę Arsenalu Grecy już wykorzystali w 58. minucie. Bernd Leno zagrał nogą do Daniego Ceballosa, ten chciał odwrócić się z piłką, ale stracił ją na rzecz El-Arabiego, który oddał skuteczny strzał zza pola karnego.

Dla hiszpańskiego pomocnika "Kanonierów" to był już drugi błąd prowadzący do straty gola w tym sezonie Ligi Europy.



Gospodarze się rozkręcali. W 67. minucie przeprowadzili wyśmienitą akcję. Konstantinos Fortounis podał do Mohameda Camary, który z pierwszej piłki zagrał do Lazara Randjelovicia. Serb chciał zrewanżować się Gwinejczykowi, ale piłka dotarła do El-Arabiego, którego strzał, po rykoszecie od Bellerina, wyszła na rzut rożny.

To jednak Arsenal zadał drugi cios w 79. minucie. Po krótko rozegrany rzucie rożnym dośrodkował Willian, a Gabriel Paulista przeskoczył Yanna M'Vilę i skierował piłkę głową do siatki.



Wynik meczu został ustalony na pięć minut przed końcem. Mohamed Elneny podprowadził piłkę i przymierzył zza pola karnego, a ta pod odbiciu się od słupka znalazła drogę do bramki.

Rewanż odbędzie się za tydzień.



1 3 Olympiakos Pireus Arsenal Londyn Leno Bellerín Luiz Magalhães Tierney Partey Saka Willian Xhaka Ødegaard Aubameyang Sá Lala Papastathopoulos M'Vila Reabciuk Bouchalakis Bruma Camara Masouras Valbuena El-Arabi SKŁADY Olympiakos Pireus Arsenal Londyn José Pedro Malheiro de Sá Bernd Leno Kenny Lala Héctor Bellerín Sokratis Papastathopoulos . David Luiz 22′ 22′ Yann Gérard M'Vila 79′ 79′ 43′ 43′ Gabriel dos Santos Magalhães 46′ 46′ Oleg Reabciuk Kieran Tierney 37′ 37′ Andreas Bouchalakis 55′ 55′ Thomas Teye Partey 59′ 59′ Armindo Tué Na Bangna 82′ 82′ Bukayo Saka Mohamed Mady Camara 82′ 82′ . Willian 86′ 86′ Giorgos Masouras Granit Xhaka 46′ 46′ Mathieu Valbuena 34′ 34′ 82′ 82′ Martin Ødegaard 58′ 58′ 77′ 77′ Youssef El-Arabi 88′ 88′ Pierre-Emerick Aubameyang REZERWOWI Ilias Karargyris Karl Jakob Hein Konstantinos Tzolakis Mathew Ryan Mohamed Dräger Alves Soares Cedric 46′ 46′ Jose Holebas Calum Chambers 86′ 86′ Thanasis Androutsos Rob Holding 46′ 46′ Konstantinos Fortounis Pablo Marí Villar 59′ 59′ Lazar Ranđelović 55′ 55′ Daniel Ceballos Fernández 77′ 77′ Ahmed Hassan Mahgoub 82′ 82′ 85′ 85′ Mohamed Naser Elsayed Elneny Vasilios Sourlis 82′ 82′ Emile Smith Rowe 88′ 88′ Alexandre Lacazette Gabriel Teodoro Martinelli Silva 82′ 82′ Nicolas Pépé

STATYSTYKI Olympiakos Pireus Arsenal Londyn 1 3 Posiadanie piłki 40,9% 59,1% Strzały 4 16 Strzały na bramkę 3 11 Rzuty rożne 1 4 Faule 13 5 Spalone 1 1

