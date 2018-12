Dinamo Zagrzeb, którego barw broni reprezentant Polski Damian Kądzior, awansowało do 1/16 finału Ligi Europy. Na zakończenie fazy grupowej chorwacki klub zremisował u siebie bezbramkowo z Anderlechtem Bruksela. O szczęściu może mówić Celtic Glasgow. Szkoci przegrali u siebie z FC Salzburg 1-2, ale korzystny dla nich wynik padł w Lipsku i dzięki temu uzyskali przepustkę do fazy pucharowej.

Przed ostatnią serią spotkań wszystko w grupie D było jasne. Pewne awansu, i to z pierwszego miejsca, było Dinamo Zagrzeb. Chorwaci w swoim ostatnim spotkaniu fazy grupowej podejmowali Anderlecht Bruksela, który już nie grał o nic. Mecz stał na słabym poziomie. Jedną z niewielu sytuacji do zdobycia gola miał w 57. minucie Dani Olmo, ale jednak z kilku metrów nie trafił czysto w piłkę. Kądzior całe spotkanie oglądał z ławki rezerwowych.



W drugim spotkaniu tej grupy Spartak Trnava wygrał przed własną publicznością z Fenerbahce Stambuł 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Kubilay Yilmaz w 41. minucie. Zwycięstwo jednak nic nie dało Słowakom, bo to Fenerbahce wcześniej zapewniło sobie grę w fazie pucharowej.



Ciekawa sytuacja miała miejsce w grupie B. Piłkarze FC Salzburg mieli pewną pierwszą lokatę. O drugie premiowane awansem miejsce korespondencyjny pojedynek stoczyli Celtic Glasgow z RB Lipsk. Szkoci podejmowali FC Salzburg, a zespół z Bundesligi Rosenborg Trondheim. Liderzy grupy nie "odpuścili" starcia z Celtikiem. W 8. minucie Stefan Lainer uderzył łokciem w głowę Mikaela Lustiga, który na chwilę stracił przytomność. Wyglądało to bardzo groźnie. Natychmiast przy kapitanie Celtiku znalazła się ekipa medyczna. Na szczęście odzyskał przytomność i nosze nie były potrzebne. Gospodarze nie kwapili się do ataku, bo remis dawał im przepustkę do kolejnej fazy. Gorących spięć pod bramkami było zatem niewiele w pierwszej połowie.



Obraz gry zmienił się po przerwie i to za sprawą gości. W 67. minucie Lainer dośrodkował z prawego skrzydła, a Moanes Dabour "główką" pokonał Craiga Gordona. Dziesięć minut później fatalny w skutkach błąd popełnił Gordon. Fredrik Gulbrandsen postanowił zaatakować bramkarza gospodarzy mimo że ten miał piłkę w rękach. Gordon zlekceważył gracza Salzburga. Wyrzucił piłkę w kierunku jednego z obrońców, ale Gulbrandsen wyciągnął nogę, zablokował zagranie i przejął futbolówkę. Strzał do pustej bramki był tylko formalnością. Szkotom zajrzało w oczy widmo odpadnięcia z dalszej rywalizacji ponieważ w równolegle trwającym spotkaniu RB Lipsk prowadził z Rosenborgiem 1-0 po golu Matheusa Cunhy.



Szkoci zabrali się do pracy, ale razili nieskutecznością, jak choćby Kristoffer Ajer, który z trzech metrów nie trafił w bramkę. W doliczonym czasie gry do siatki Salzburga trafił w końcu Olivier Ntcham. Szkotom z pomocą przyszedł... Rosenborg. Norwegowie doprowadzili do remisu z RB Lipsk w 86. minucie, a ten wynik dał awans z drugiego miejsca szkockiemu zespołowi.



Grupa B



Celtic Glasgow - FC Salzburg 1-2 (0-0)



Bramki: 0-1 Moanes Dabour (67), 0-2 Fredrik Gulbrandsen (77), 1-2 Olivier Ntcham (90)

RB Lipsk - Rosenborg Trondheim 1-1 (0-0)



Bramki: 1-0 Matheus Cunha (47), 1-1 Tore Reginiussen (86)



Grupa D



Dinamo Zagrzeb - Anderlecht Bruksela 0-0



Spartak Trnava - Fenerbahce Stambuł 1-0 (1-0)



Bramka: Kubilay Yilmaz (41)

