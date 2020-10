Jose Mourinho udzielił sensacyjnej wypowiedzi po przegranym 0-1 meczu Z Royalem Antwerp w Lidze Europy. Opiekun Tottenhamu oznajmił, że w przerwie chciał wymienić całą wyjściową jedenastkę.

Tottenham poniósł pierwszą porażkę od 13 września tego roku. W kolejce otwierającej nowy sezon Premier League londyńczycy ulegli na swoim terenie Evertonowi 0-1. Później, aż do czwartkowego wieczoru, pozostawali niepokonani.

Lepsza od "The Spurs" okazała się dopiero ekipa belgijskiego Royalu Antwerp. W 29. minucie piłkę na własnej połowie stracił nieporadnie Ben Davies i po chwili Lior Rafaelov trafił do siatki. Był to jedyny gol tego spotkania.

- W przerwie chciałem wymienić w moim zespole wszystkich 11 zawodników - oznajmił Jose Mourinho w pomeczowej rozmowie z mediami. - Nie zrobiłem tak tylko dlatego, że zabraniają tego przepisy. Dokonałem czterech roszad. Z piątą się wstrzymałem, bo wiedziałem, że to będzie długie i trudne 45 minut.

Na drugą odsłonę nie wyszli już Dele Alli, Steven Bergwijn, Giovani lo Celso i Carlos Vinicius. Nie należy się spodziewać, by w najbliższym meczu ligowym zagrali od pierwszej minuty.

