"Emery jest najlepszym trenerem, z jakim kiedykolwiek pracowałem." - powiedział 28-letni obrońca. "Sposób, w jaki gra drużyna, jest świadectwem jego pracy."

Moreno docenia przede wszystkim uwagę, jaką Francuz przykłada do przygotowania do meczu.

"Piłkarze narzekają, kiedy muszą oglądać filmy. Ale grasz dobrze, jeśli spędziłeś godzinę na oglądaniu twoich rywali. Emery wie wszystko. Kiedy kończymy przygotowywać się do meczu z United, będziemy wiedzieli, ile dzieci mają Cavani i Pogba."

Jednak nie oznacza to, że Hiszpan nie docenia warsztatu Juergena Kloppa. Wręcz przeciwnie, Moreno bardzo dobrze wspomina okres gry pod wodzą niemieckiego trenera.

"Mieliśmy idealne relacje. On wie, jak wycisnąć z ciebie to, co najlepsze. Zawsze zdaje sobie sprawę, co powinien ci powiedzieć i jak nastawić drużynę tak, żeby wyszła na mecz, a potem 'zjadła' rywali."

Jednak nawet pomimo tych komplementów, Moreno za lepszego trenera uważa Emery'ego. Możliwe, że na jego osąd wpływa też nostalgia, bo przed pracą w Villarealu, z obecnym trenerem spotkali się też w Sevilli. To właśnie u Emery'ego obrońca zadebiutował w Primera Division, by potem trafić do Liverpoolu.

RF