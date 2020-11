Liga Europy. Menedżer ds. komunikacji Karabachu Agdam zawieszony przez UEFA

Menedżer ds. komunikacji Karabachu Agdam Nurlan Ibrahimow został tymczasowo zawieszony przez UEFA do czasu wyjaśnienia sprawy. Oskarżony jest - jak można przeczytać w komunikacie - o rasistowskie i dyskyminujące zachowanie.

Konkretnie chodzi o jeden wpis, który Ibrahimow umieścił w mediach społecznościowych. Miał on w nim wezwać do "zabicia wszystkich Ormian, młodych i starych, bez wyjątku". Później usunął swój post, ale wielu użytkowników go zobaczyło i zapisało.

W sobotę federacja piłkarska Armenii zażądała wykluczenia zespołu z Azerbejdżanu z europejskich pucharów. Karabach występuje w Lidze Europy, a rozgrywki grupy I rozpoczęła od porażek z Maccabi Tel Awiw 0-1 i Villarreal 1-3. Kolejnym rywalem będzie turecki Sivasspor, który również doznał już dwóch porażek.

Władze klubu także wydały w tej sprawie komunikat, odcinając się od wpisu Ibrahimowa. "To jest wprawdzie nasz pracownik, ale w mediach społecznościowych wyraża własne opinie. Nie mają one nic wspólnego z naszym klubem i nie są w żaden sposób popierane" - napisano na oficjalnej stronie Karabachu Agdam i dodano, że wszczęto także wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne.

Zbrojny konflikt między Azerbejdżanem i Armenią o Górski Karabach trwa już jakiś czas. Klub Karabach został założony 70 lat temu w Agdam położonym w Górskim Karabachu. W 1993 roku miasto zostało przejęte przez Armenię. Zespół piłkarski funkcjonuje i rozgrywa mecze w Baku.

