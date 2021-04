Manchester United dopełnił formalności i zameldował się w półfinale Ligi Europy! "Czerwone Diabły" pokonały na Old Trafford Granadę 2-0. Mecz zakończył się w kuriozalny sposób. W 90. minucie piłkę do własnej bramki wpakował Jesus Vallejo.

Pierwszy meczu zakończył się zwycięstwem "Czerwonych Diabłów" 2-0 po bramkach Marcusa Rashforda oraz Bruno Fernandesa, który wykorzystał rzut karny.

W rewanżu Granada stanęła więc przed bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę formę hiszpańskiej ekipy. W 2021 roku ekipa z Andaluzji wygrała tylko trzy z 14 ligowych spotkań i na Old Trafford musiała liczyć na cud.



Błyskawiczny gol Cavaniego dla Manchesteru

Gospodarze szybko chcieli ograbić Granadę z wszelkich złudzeń. Już w szóstej minucie mogli cieszyć się z pierwszego gola. Do siatki trafił Edinson Cavani, który celnie uderzył z woleja po podbiciu piłki głową przez Paula Pogbę.



Kilkanaście minut później do wyrównania mógł doprowadzić Yangel Herrera, lecz jego strzał głową minął bramkę Manchesteru.



Po upływie drugiego kwadransa meczu w ekipie gości doszło do wymuszonej roszady. Plac gry z powodu urazu opuścił Maxime Gonalons, a jego miejsce zajął Jorge Molina.



Wynik przed przerwą nie uległ już zmianie. "Czerwone Diabły" schodziły do szatni prowadząc 1-0.



Przed rozpoczęciem drugiej połowy obaj trenerzy dokonali zmian w swoich ekipach. W drużynie Manchesteru mającego na koncie żółtą kartkę Pogbę zastąpił Donny van de Beek, natomiast w zespole gospodarzy na boisku pojawili się Kolumbijczyk Luis Suarez oraz Antonio Puertas, zastępując Roberto Soldado i Kenedy'ego.



Gospodarze spokojnie kontrolowali przebieg gry, choć Granada miała okazje na strzelenie gola. Jedną z nich zmarnował w 66. minucie German Sanchez, posyłając piłkę obok słupka. W końcówce - przy uderzeniu z dystansu - lepszą celność wykazał Victor Diaz, ale David de Gea pewnie złapał futbolówkę.



Gol samobójczy i awans Manchesteru

W 90. minucie Granada zmarnowała kolejną szansę, co zemściło się w brutalny sposób. Piłkarze Manchesteru sprawnie wyprowadzili piłkę na połowę rywala, Alex Telles dośrodkował z lewej flanki, po czym futbolówka odbiła się od... Jesusa Vallejo, który pokonał własnego bramkarza.



"Czerwone Diabły" zwyciężyły na własnym terenie 2-0, wygrywając 4-0 w dwumeczu i zameldowały się w półfinale Ligi Europy. Ich rywalem będzie w nim AS Roma.

Manchester United - Granada 2-0 (4-0 w dwumeczu)

Liga Europy

2021-04-15 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Istvan Kovacs Manchester United Granada CF 2 0 DO PRZERWY 1-0 E. Cavani 6' Vallejo 90' (samob.)

2 0 Manchester United Granada CF de Gea Wan-Bissaka Tuanzebe Lindelöf Telles Fred Greenwood Pogba Matić Fernandes Cavani Silva Foulquier Sánchez Vallejo Neva Gonalons Kenedy Machís Marcano Montoro Herrera Ravelo Soldado SKŁADY Manchester United Granada CF David de Gea Rui Tiago Dantas da Silva 82′ 82′ Aaron Wan-Bissaka Dimitri Foulquier Axel Tuanzebe 61′ 61′ 82′ 82′ Germán Sánchez Barahona Victor Lindeloef 90′ (samob.) 90′ (samob.) Jesús Vallejo Lázaro Alex Nicolao Telles 74′ 74′ 75′ 75′ Carlos Neva Tey Frederico Rodrigues Santos 32′ 32′ Maxime Gonalons 82′ 82′ Mason Greenwood 46′ 46′ Robert Kenedy Nunes do Nascimento 17′ 17′ 46′ 46′ Paul Pogba Darwin Daniel Machís Marcano Nemanja Matić 74′ 74′ Angel Montoro Sanchez 73′ 73′ Bruno Miguel Borges Fernandes Yangel Clemente Herrera Ravelo 6′ 6′ 60′ 60′ Edinson Cavani 19′ 19′ 46′ 46′ Roberto Soldado REZERWOWI Lee Grant Aarón Escandell Banacloche Dean Henderson Arnau Fàbrega Mañas 82′ 82′ Brandon Williams 75′ 75′ Víctor David Díaz Miguel 60′ 60′ Daniel James 82′ 82′ Patricio Nehuen Pérez 73′ 73′ Juan Mata Raúl Torrente Navarro Shola Shoretire 46′ 46′ José Antonio Rodríguez Díaz 46′ 46′ Donny van de Beek Ismael Ruiz Sánchez Anthony Elanga 32′ 32′ Jorge Molina Vidal Marcus Rashford 46′ 46′ Luis Javier Suárez Charris 82′ 82′ Amad Diallo Traoré W. Fish

