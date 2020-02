Manchester United rozgromił FC Brugge aż 5-0 w meczu 1/16 finału Ligi Europy i zameldował się w kolejnej fazie turnieju. O ile po pierwszym meczu (1-1) sprawa awansu była otwarta, o tyle w rewanżu "Czerwone Diabły" nie dały rywalom najmniejszych szans.

Przyjezdni już od 23. minuty musieli grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę obejrzał Simon Deli, który wykonał paradę bramkarską we własnym polu karnym. Sędzia obejrzał jeszcze tę akcję na monitorze, ale musiał podtrzymać swoją decyzję, dyktując przy tym "jedenastkę". Rzut karny zamienił na bramkę Bruno Fernandes.

Portugalczyk trafił na Old Trafford w ostatnich dniach zimowego okienka transferowego i z miejsca wniósł sporo jakości do drużyny. Była to jego druga bramka w piątym spotkaniu w nowych barwach. Wcześniej zanotował także dwie asysty.

Jeszcze przed przerwą "Czerwone Diabły" wyprowadziły dwa kolejne skuteczne ciosy. Najpierw Odion Ighalo trafił do pustej bramki po zgraniu piłki głową przez Juana Matę, a następnie Scott McTominay popisał się niezłym strzałem sprzed pola karnego.

Kolejne słowo należało do duetu Jesse Lingard - Fred. Anglik wyłożył piłkę Brazylijczykowi, który dopełnił formalności. W doliczonym czasie gry Fred skompletował dublet, popisując się kapitalnym strzałem sprzed "szesnastki".



2020-02-27 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: S. Gözübüyük Manchester United Club Brugge KV 5 0 DO PRZERWY 3-0 Bruno Fernandes 27' O. Ighalo 34' S. McTominay 41' Fred 82',90'

5 0 Manchester United FC Brugge Romero Bailly Maguire Shaw Wan-Bissaka Fernandes James Mata McTominay Fred 2 Ighalo Mignolet De Cuyper Deli Mata Mechele Odilon Ricca Rostagnol Vanaken Rits Tau Okereke SKŁADY Manchester United FC Brugge Sergio Romero Simon Mignolet Eric Bertrand Bailly Maxim De Cuyper Harry Maguire 22′ 22′ Simon Deli Luke Shaw 62′ 62′ Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço Aaron Wan-Bissaka Brandon Mechele 27′ (k.) 27′ (k.) 65′ 65′ Bruno Miguel Borges Fernandes Kossounou Odilon 46′ 46′ Daniel James Federico Ricca Rostagnol Juan Mata Hans Vanaken 41′ 41′ 72′ 72′ Scott McTominay 79′ 79′ Mats Rits 82′, 90′ 82′, 90′ Frederico Rodrigues Santos 62′ 62′ Percy Tau 34′ 34′ Odion Jude Ighalo David Chidozie Okereke REZERWOWI David de Gea Ethan Horvath Victor Lindeloef 62′ 62′ Matej Mitrović Brandon Williams Eduard Sobol 65′ 65′ Jesse Lingard 79′ 79′ Charles De Ketelaere Nemanja Matić 62′ 62′ Krepin Diatta 46′ 46′ Tahith Chong Michael Krmenčík 72′ 72′ Mason Greenwood Siebe Schrijvers

STATYSTYKI Manchester United FC Brugge 5 0 Posiadanie piłki 67% 33% Strzały 19 3 Strzały na bramkę 11 0 Rzuty rożne 8 3 Faule 7 6 Spalone 2 0