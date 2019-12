Manchester United w świetnym stylu zakończył fazę grupową Ligi Europy. "Czerwone Diabły" rozgromiły na Old Trafford AZ Alkmaar 4-0 (0-0) i z pierwszego miejsca w grupie L awansowały do 1/16 finału.

"Czerwone Diabły" już wcześniej zapewniły sobie awans do fazy pucharowej. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera przystąpili do pojedynku z AZ Alkmaar w doskonałych humorach. W Premier League pokonali lokalnego rywala Manchester City 2-1 i to na jego terenie. Fani na Old Trafford liczyli na kolejny popis swoich ulubieńców i się nie zawiedli, choć na gole przyszło im trochę poczekać.



W pierwszej połowie ton wydarzeniom na boisku nadawali gospodarze. Jednak bramkarz przyjezdnych Marco Bizot zachowywał czyste konto.



Worek z bramkami piłkarze MU rozwiązali w drugiej części. Festiwal strzelecki rozpoczął w 53. minucie Ashley Young, który wykorzystał dobre podanie Juana Maty i huknął pod poprzeczkę. Pięć minut później było już 2-0. Ładnym strzałem z około 20 metrów popisał się Mason Greenwood.



W 61. minucie Jordy Clasie faulował w polu karnym Greenwooda i sędzia wskazał na "wapno". Rzut karny pewnie wykorzystał Juan Mata. Bizot wprawdzie wyczuł intencje Hiszpana, ale strzał był mocny i precyzyjny.



Kolejną okazję do radości kibice MU mieli w 64. minucie. Mata, który rozgrywał doskonałe spotkanie, zagrał do Greenwooda. Ten z prawej strony zbiegł do środka i uderzył lewą nogą. Bizot skapitulował po raz czwarty. W ciągu 11 minut "Czerwone Diabły" znokautowały AZ Alkmaar.



Manchester United awansował do 1/16 finału z pierwszego miejsca w grupie L. W fazie pucharowej jest też AZ Alkmaar.



W drugim meczu tej grupy Partizan Belgrad wygrał wysoko z FK Astana 4-1. Oba zespoły odpadły z dalszej rywalizacji.

Losowanie par 1/16 finału Ligi Europy odbędzie się w poniedziałek o godzinie 13.00.

Manchester United - AZ Alkmaar 4-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Ashley Young (53), 2-0 Mason Greenwood (58), 3-0 Juan Mata (62 - rzut karny), 4-0 Mason Greenwood (64)

Wyniki i końcowa tabela grupy L Ligi Europy

Liga Europejska

2019-12-12 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: S. Schärer Manchester United Alkmaar Zaanstreek 4 0 DO PRZERWY 0-0 A. Young 53' M. Greenwood 58',64' Juan Mata 62'

STATYSTYKI Manchester United Alkmaar Zaanstreek 4 0 Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 11 7 Strzały na bramkę 7 4 Rzuty rożne 5 3 Faule 5 10 Spalone 2 5