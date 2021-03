Manchester United zremisował 1-1 z AC Milan w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. "Czerwone Diabły" długo prowadziły po bramce 18-letniego Amada Diallo, ale w doliczonym czasie gry wyrównał Simon Kjaer.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LE.Manchester Utd - AC Milan 1-1 skrót meczu. Wideo INTERIA.TV

Zobacz zestaw par 1/8 finału Ligi Europejskiej

Reklama

Manchester United - AC Milan. Jeszcze niedawno taki zestaw drużyn sugerowałby nam, że mamy do czynienia z kluczową fazą Ligi Mistrzów, może nawet finałem. Dziś obie drużyny rywalizowały jedynie na etapie 1/8 finału Ligi Europy, a wygrany dwumeczu będzie murowanym faworytem do końcowego trofeum. Zwłaszcza, że obie ekipy są na dobrej drodze, by pokonać kryzys ostatnich lat.



Spotkanie, które stało na wysokim poziomie, zdecydowanie lepiej rozpoczęła włoska drużyna, która w 12 minut zdobyła dwie bramki. Sędzia nie uznał żadnej z nich.

Najpierw na wyraźnym spalonym był Rafael Leao, ale druga bramka wzbudziła znacznie więcej kontrowersji. Po wyrzucie piłki z autu Franck Kessie minął obrońcę i widowiskowo trafił do bramki strzałem z woleja. Sędzia po analizie VAR uznał, że pomagał sobie w przyjęciu piłki ręką.



Najlepszą sytuację do zdobycia bramki przed przerwą miał jednak zespół Manchesteru United. Harry Maguire dokonał wręcz rzeczy niewyobrażalnej, pudłując z kilkudziesięciu centymetrów do pustej bramki. Anglik trafił w słupek i piłka wyszła w boisko.



Trener Ole Gunnar Solskjaer w przerwie zdecydował się zdjąć z boiska Anthony'ego Martiala, wprowadzając za niego 18-letniego Amada Diallo, sprowadzonego niedawno z Atalanty Bergamo.

Młodziutki napastnik błyskawicznie wykorzystał swoją szansę. Już pięć minut po wejściu na boisko dostał świetne podanie od Bruno Fernandesa i strzałem tyłem głowy zaskoczył wychodzącego z bramki Gianluigiego Donnarummę.

Tym samym Diallo został czwartym najmłodszym strzelcem w historii europejskich gier "Czerwonych Diabłów". Młodsi od niego byli jedynie Mason Greenwood, Marcus Rashford oraz George Best.



Wydawało się, że ten gol przesądzi o zwycięstwie United. Losy spotkania w doliczonym czasie gry odwrócił jednak Simon Kjaer. Duńczyk wyrównał stan meczu strzałem głową po rzucie rożnym i sprawił, że przed rewanżem wszystko jest jeszcze możliwe.



Manchester United - AC Milan 1-1 (0-0)

Bramka: 1-0 Diallo (50.), 1-1 Kjaer (90+1.).



WG

Liga Europy

2021-03-11 18:55 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Slavko Vinčić STATYSTYKI Manchester United AC Milan 1 1 Posiadanie piłki 50,9% 49,1% Strzały 7 11 Strzały na bramkę 3 6 Rzuty rożne 4 3 Faule 16 13 Spalone 1 3

1 1 Manchester United AC Milan Henderson Wan-Bissaka Bailly Maguire Telles James McTominay Fernandes Matić Greenwood Martial Donnarumma Calabria Kjær Tomori Dalot Krunić Meïté Kessié Saelemaekers Leão Díaz SKŁADY Manchester United AC Milan Dean Henderson Gianluigi Donnarumma 74′ 74′ Aaron Wan-Bissaka 75′ 75′ Davide Calabria Eric Bertrand Bailly 90′ 90′ Simon Kjaer Harry Maguire Fikayo Tomori Alex Nicolao Telles José Diogo Dalot Teixeira 74′ 74′ Daniel James Rade Krunić 55′ 55′ Scott McTominay Soualiho Meïté 73′ 73′ Bruno Miguel Borges Fernandes Franck Yannick Kessié Nemanja Matić 19′ 19′ 71′ 71′ Alexis Saelemaekers Mason Greenwood Rafael Alexandre Conceição Leão 54′ 54′ Anthony Martial 69′ 69′ Brahim Abdelkader Díaz REZERWOWI Nathan Bishop Antonio Donnarumma Lee Grant Ciprian Tatarusanu 74′ 74′ Brandon Williams Matteo Gabbia Victor Lindeloef Riccardo Tonin Axel Tuanzebe 69′ 69′ Sandro Tonali 74′ 74′ Luke Shaw 75′ 75′ Pierre Kalulu Kyatengwa 73′ 73′ Frederico Rodrigues Santos 71′ 71′ Samuel Castillejo Azuaga Shola Shoretire 54′ 54′ 50′ 50′ Amad Diallo Traoré