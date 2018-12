Łudogorec Razgrad z Jakubem Świerczokiem i Jackiem Góralskim w składzie pożegnali się z Ligą Europy. Nasz snajper trafił na 1-1 (1-1) w starciu z FC Zurych, ale jego zespół już wcześniej stracił szansę gry w fazie pucharowej. Awans z grupy A wziął też Bayer Leverkusen, który 5-1 (2-1) ograł na wyjeździe AEK Larnaka.

Szwajcarska ekipa lepiej rozpoczęła pojedynek, w 21. minucie po rzucie wolnym Odey świetnie ustawił się w polu karnym Łudogorca i otworzył wynik strzałem głową. Bułgarzy starali się jak mogli, potrzebowali trochę szczęścia i Jakuba Świerczoka, by doprowadzić do remisu. W samej końcówce pierwszej połowy koszmarny kiks defensora gości sprawił, że piłka w polu karnym spadła pod nogi polskiego napastnika. Świerczok od razu przymierzył i do przerwy jego ekipa remisowała 1-1 z wiceliderem grupy A.



Po zmianie stron obie ekipy nie były w stanie przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę, więc starcie zakończyło się remisem. Jakub Świerczok zagrał do 72. minuty, Jacek Góralski rozegrał w barwach Łudogorca pełen mecz. Bułgarzy odpadli z Ligi Europy, Szwajcarzy wzięli awans.



Łudogorec Razgrad - FC Zurych 1-1 (1-1)

Bramki: Jakub Świerczok (45) - Stephen Odey (21)



W Nikozji Aptekarze przegrywali dość niespodziewanie z AEK-iem od 26. minuty spotkania i trafienia weterana Catali. Błyskawicznie wyrównał Kohr, a jeszcze przed przerwą prowadzenie dał faworytom strzałem z "wapna" Alario. W drugiej połowie meczu Niemcy dorzucili trzy trafienia, po raz drugi strzelali AEK-owi bramki Kohr i Alario, a swojego gola zdobył także Paulinho i Aptekarze zbili rywali 5-1, pieczętując triumf w grupie A.



AEK Larnaka - Bayer Leverkusen 1-5 (1-2)

Bramki: David Catala (26) - Dominik Kohr (28, 68), Lucas Alario (41-karny, 86), Paulinho (78)