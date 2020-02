Łudogorec z Jakubem Świerczokiem w składzie przegrał z wyżej notowanym Interem Mediolan 0-2. Wynik zapewne byłby wyższy, gdyby nie dobra postawa bramkarza gospodarzy - Plamena Iliewa.

Inter Mediolan musiał odłożyć marzenia o Lidze Mistrzów na kolejny sezon. Drużyna Antonio Conte nie dała rady awansować do kolejnej rundy rozgrywek Ligi Mistrzów i została rozstawiona w 1/16 finału Ligi Europy. Dzisiejsi rywale "Nerazzurrich" wygrali ostatnie ligowe spotkanie z Botew Wraca aż 6-0, a dwie bramki zdobył Jakub Świerczok.



Spotkanie w pierwszej połowie nie mogło się podobać kibicom zgromadzonym na obiekcie w Razgradzie. Optycznie przeważali zawodnicy Interu, jednak gdy Christian Eriksen i Lautaro Martinez znaleźli się w dobrych sytuacjach do zdobycia bramki, to mieli spore problemy z opanowaniem piłki.



Przed swoją szansą stanął również Cristiano Biraghi. W 25. minucie Victor Moses zagrał piłkę w pole karne, gdzie najlepiej zachował się były zawodnik Fiorentiny i oddał strzał na bramkę. Pędzącą futbolówkę zatrzymał golkiper gospodarzy - Plamen Iliew.



Druga część gry rozpoczęła się o wiele lepiej dla drużyny z Lombardii. W 50. minucie spotkania Moses ponownie dobrze dograł w okolice bramki. Piłka trafiła do Alexisa Sancheza, a ten sprytnym strzałem spróbował umieścić ją w siatce. Ponownie na posterunku stanął jednak Iliew i sparował uderzenie.



Gospodarze długo się bronili, ale w końcu Inter wyszedł na prowadzenie. Sanchez rozpoczął akcję "Nerazzurrich", po której piłka trafiła do Eriksena. Duńczyk huknął z dystansu i płaskim strzałem pokonał bułgarskiego bramkarza.



Nowy nabytek drużyny Conte bardzo szybko mógł ponownie pokonać Iliewa. Eriksen oddał kolejny strzał zza pola karnego. Tym razem podniósł piłkę do góry, a ta odbiła się od poprzeczki.



Tuż przed zakończeniem meczu Abel Anicet zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Sędzia początkowo nie zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego, jednak zmienił decyzję wskutek interwencji wozu VAR. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Romelu Lukaku i pewnie umieścił piłkę w siatce.



Liga Europejska

2020-02-20 18:55 | Stadion: Ludogorets Arena | Arbiter: C. Del Cerro Grande PFC Ludogorets 1945 Razgrad Inter Mediolan 0 2 DO PRZERWY 0-0 C. Eriksen 71' R. Lukaku 90'

0 2 PFC Ludogorets 1945 Razgrad Inter Mediolan Padelli Biraghi D'Ambrosio Godin Ranocchia Eriksen Moses Valero Vecino Sanchez Martínez Ivanov Cicinho Grigore Ilkov Nedyalkov Wanderson Andrianantenaina Dyakov Cauly Marcelinho Świerczok SKŁADY PFC Ludogorets 1945 Razgrad Inter Mediolan Plamen Ivanov Iliev Daniele Padelli Neuciano de Jesus Gusmão 81′ 81′ Cristiano Biraghi 43′ 43′ Dragos Grigore Danilo D'Ambrosio Georgi Ilkov Terziev Diego Godin Anton Nedyalkov Andrea Ranocchia 61′ 61′ Wanderson Cristaldo Farias 71′ 71′ Christian Eriksen 90′ 90′ Anicet Abel Andrianantenaina 72′ 72′ Victor Moses 67′ 67′ Swietosław Djakow Borja Valero 90′ 90′ Cauly Oliveira Souza Matias Vecino Marcelo Nascimento da Costa Alexis Sanchez 76′ 76′ Jakub Świerczok 22′ 22′ 64′ 64′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Vladislav Boykov Stoyanov Filip Stankovic Jordan Ikoko Stefan de Vrij Cosmin Iosif Moti Lorenzo Pirola Taleb Tawatha 81′ 81′ Ashley Young 67′ 67′ Stéphane Badji 72′ 72′ Nicolò Barella 90′ 90′ Dan Biton Antonio Candreva 76′ 76′ 85′ 85′ Mavis Tchibota 64′ 64′ 90′ (k.) 90′ (k.) Romelu Lukaku

STATYSTYKI PFC Ludogorets 1945 Razgrad Inter Mediolan 0 2 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 2 12 Strzały na bramkę 0 5 Rzuty rożne 3 5 Faule 10 16 Spalone 0 3

