Liga Europy. Losowanie spotkań 4. rundy eliminacji

Trzy polskie drużyny mają szansę awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Co prawda 3. seria gier nie została jeszcze rozegrana, to już dziś odbywa się losowanie kolejnej rundy, w którym Lech Poznań, Legia Warszawa i Piast Gliwice będą mogli poznać potencjalnych rywali. Śledź przebieg losowania razem z Interią!

Ze względu na pandemię koronawirusa, tegoroczne kwalifikacje Ligi Europy rozgrywane są bez spotkania rewanżowego. W 3. rundzie znalazły się trzy polskie zespoły. Piast Gliwice zmierzy się z Kopenhagą, Lech Poznań podejmie Apollon Limassol, natomiast Legia Warszawa zagra z Dritą Gnjilane. Spotkania 3. rundy odbędą się 24.09 (czwartek).



Po dzisiejszym losowaniu poznamy potencjalne pary 4. rundy kwalifikacji, a wśród drużyn Ekstraklasy rozstawieni są jedynie piłkarze Piasta . Spotkania zostaną rozegrane 1 października, a zwycięskie ekipy zagrają w fazie grupowej Ligi Europy.





Przebieg losowania:

Young Boys - KF Tirana



