W szwajcarskim Nyon odbyło się losowanie zestawu par w Lidze Europy. Przedstawiciele PKO Ekstraklasy - Lech Poznań, Piast Gliwice i Cracovia - poznały przeciwników w 1. rundzie eliminacyjnej.

Dwie ekipy z Europy Wschodniej i drużyna ze Skandynawii - to pierwsze tego lata wyzwanie dla naszych zespołów sposobiących się do ataku na fazę grupową LE.



Lech Poznań zmierzy się z łotewskim Valmiera FC.

Przeciwnikiem Cracovii będzie szwedzkie Malmoe FF.

Pierwszy rywal Piasta Gliwice to białoruskie Dynamo Mińsk.



W formalnej roli gospodarza wystąpi tylko Lech. Wszystkie spotkania odbędą się bez udziału kibiców, bez względu na przepisy obowiązujące w danym kraju. UEFA nie wyklucza organizacji meczów na terenie neutralnym.

Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed "Kolejorzem". Valmiera FC to czwarta ekipa łotewskiej ekstraklasy z ostatniego sezonu, a co ważniejsze - na europejskiej scenie dopiero debiutuje. Nieco trudniej będzie miał Piast, którego czeka konfrontacja z Dynamem - również czwartą siłą krajowej ligi. Nie jest to zespół w Europie anonimowy, ale po raz ostatni w fazie grupowej LE grał przed pięcioma laty. Wydaje się, że najmniej szczęścia w losowaniu miała Cracovia. Malmoe to aktualny wicemistrz Szwecji i uczestnik 1/16 finału LE w poprzednim sezonie.