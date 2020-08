Lech Poznań zmierzy się ze szwedzkim Hammarby IF, a Piast Gliwice z austriackim TSV Hartberg w drugiej rundzie eliminiacji Ligi Europy. Losowanie odbyło się w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europejska. Lech Poznań - Valmiera 3-0 - skrót. Wideo INTERIA.TV

W pierwszej rundzie eliminacji LE wystąpiły trzy polskie zespoły. Na placu boju pozostały dwa - Lech i Piast. Z rozgrywkami pożegnała się Cracovia po porażce z Malmoe.



"Kolejorz" bez większych kłopotów pokonał Valmiera FK 3-0. Niespodziankę sprawił za to Piast. Gliwiczanie wygrali z Dynamem Mińsk 2-0 i to na terenie rywala.



Przed poniedziałkowym losowanie UEFA podzieliła zespoły na grupy. W nieco lepszej sytuacji znalazł się Lech, który był w gronie drużyn rozstawionych. Podopieczni Dariusza Żurawia mogli trafić na: Kajsar Kyzyłorda z Kazachstanu, Hammarby IF ze Szwecji lub zwycięzcę meczu JK Nomme Kalju (Estonia) / NS Mura (Słowenia). Los postawił na drodze poznaniaków Hammarby IF. Lech o trzecią rundę powalczy na wyjeździe.



Piast, jako drużyna nie rozstawiona, musiał liczyć się z tym, że może zmierzyć się z wymagającym przeciwnikiem. Na szczęście piłkarze Waldemara Fornalika uniknęli takich potęg jak Tottenham czy AC Milan. Na ich miał stanąć jeden z trzech zespołów: TSV Hartberg (Austria), FC Basel 1893 (Szwajcaria) lub FK Jablonec (Czechy). W wyniku losowania Piast zagra z Austriakami w Gliwicach.



Mecze drugiej rundy eliminacji zostaną rozegrane 17 września. O awansie zadecyduje tylko jeden mecz.

Reklama

O Ligę Europy powalczy jeszcze Legia Warszawa. Stołeczny zespół przegrał rywalizację o Ligę Mistrzów z cypryjską Omonią Nikozja, ale jeszcze nie pożegnał się z europejskimi pucharami. Mistrzów Polski czeka gra w trzeciej rundzie eliminacji LE. Mecze tej fazy zaplanowano na 24 września.



RK