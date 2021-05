Na wieczornym finale Ligi Mistrzów będą mogli pojawić się kibice - choć na razie jeszcze w ograniczonej liczbie - by na żywo oglądać przebieg spotkania. Do Gdańska przybyli zatem sympatycy Manchesteru United oraz Villarreal, finalistów Ligi Europy.



Niektórzy fani "Czerwonych Diabłów" nie będą jednak miło wspominać przyjazdu do Polski. W przeddzień spotkania siedzący w ogródku jednego z lokali kibice zostali zaatakowani przez chuliganów.



Kibice Manchesteru zaatakowani w Gdańsku

Z pierwszych relacji wynika, że intonujący m.in. klubowe przyśpiewki kibice zostali pobici, a lokal zdemolowany. W ruch poszło też szkło, a kibice United musieli ratować się ucieczką.



W sieci pojawiły się już nagrania pokazujące część skandalicznego zajścia oraz zniszczony ogródek gdańskiego lokalu.

Zdjęcie Finał Ligi Europy w Gdańsku / WOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl / NEWSPIX.PL / Newspix

WG