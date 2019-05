Finały europejskich pucharów wyłącznie dla angielskich drużyn? O triumf w Lidze Mistrzów zagrają Liverpool i Tottenham. Wielkie szanse na awans do finału Ligi Europy mają Arsenal i Chelsea. Rozstrzygnięcia już dzisiaj.

Zdjęcie Bramkarz Arsenalu Petr Czech /AFP

Piłkarze londyńskich drużyn są faworytami przed zaplanowanymi na czwartek rewanżowymi meczami półfinałowymi Ligi Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Arsenal pokonał u siebie Valencię 3-1, a Chelsea zremisowała na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt 1-1.

Reklama

Końcowy triumf w LE oznacza nie tylko cenne trofeum, ale również prawo gry w elitarnej Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Od minionego weekendu wiadomo, że jeden z półfinalistów LE ma już zapewniony udział w Champions League. To Chelsea Londyn, która na jedną kolejkę przed końcem sezonu angielskiej ekstraklasy zajmuje trzecie miejsce i na pewno nie wypadnie z czołowej czwórki.

Do meczu z Eintrachtem "The Blues" przystąpią więc z większym spokojem, ale będą musieli sobie radzić bez kontuzjowanego N'Golo Kante. Reprezentant Francji, jak przyznał w środę trener Chelsea Maurizio Sarri, będzie pauzować jeszcze dwa tygodnie z powodu kontuzji uda.

- To nie jest bardzo poważna kontuzja, ale musi odpocząć. Możemy spróbować odzyskać go tylko na finał LE, jeśli tam dotrzemy. Nie jestem pewien, czy zdąży, ale możemy spróbować - dodał Sarri.

Tymczasem czwarty w niemieckiej ekstraklasie Eintracht, bez względu na wynik rywalizacji z Chelsea, może i tak mieć powody dla dumy - to jego pierwszy od 39 lat występ w półfinale europejskich pucharów.

Wciąż o prawo gry w Lidze Mistrzów walczy piąty w tabeli angielskiej Premier League Arsenal. Być może łatwiej będzie to osiągnąć właśnie poprzez Ligę Europy. "Kanonierzy" w ubiegłym tygodniu osiągnęli korzystny wynik u siebie z Valencią. Wprawdzie przegrywali na początku spotkania 0-1, ale ostatecznie zwyciężyli 3-1, zdobywając trzecią bramkę w ostatniej minucie (Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang).

W rewanżu w Hiszpanii w bramce Arsenalu - podobnie jak w ubiegły czwartek - ma stanąć Petr Czech, dla którego obecny sezon jest ostatnim w karierze. Doświadczony czeski piłkarz nie ukrywa, jak ważny byłby dla niego triumf w tych rozgrywkach.

- Mam nadzieję, że moja ostatnia gra będzie w Baku (miejsce finału LE - red.). To byłoby najlepsze. Chcę dostać się do finału i odebrać ostatnie trofeum. Myślę, że wszyscy w Arsenalu na to zasługują - podkreślił prawie 37-letni Cech.

Dla Valencii to także ważne spotkanie. Drużyna wciąż walczy bowiem na trzech "frontach", ale na każdym może być jej trudno osiągnąć cel. W ekstraklasie hiszpańskiej zajmuje obecnie piąte miejsce (trzy punkty straty do czwartego Getafe), a w finale Pucharu Hiszpanii zagra 25 maja z Barceloną, podrażnioną odpadnięciem w półfinale Ligi Mistrzów z Liverpoolem.

Na dodatek "Nietoperze" zmagają się z kontuzjami. Już od kilku meczów brakuje m.in. czołowego zawodnika drużyny - urodzonego we Francji reprezentanta Republiki Środkowoafrykańskiej Geoffreya Kondogbii, a także Rosjanina Denisa Czeryszewa.

Od wielkich osiągnięć Valencii na międzynarodowej arenie minęło już sporo czasu - w 2000 i 2001 roku dotarła do finału LM, zaś w 2004 triumfowała w Pucharze UEFA (poprzednik LE).

Finał Ligi Europejskiej w Baku zaplanowano na 29 maja.

Program rewanżowych meczów 1/2 finału Ligi Europejskiej:

czwartek, 9 maja (godz. 21):

Chelsea Londyn - Eintracht Frankfurt (pierwszy mecz 1-1)

Valencia - Arsenal Londyn (1-3)