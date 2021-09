To ponad 43 godziny futbolu, na dodatek ułożone w nakładających się na siebie przestrzeniach czasowych - w czwartek mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji rozegrane zostaną o godz. 16, 18.30 i 20.45. Chociaż oba te puchary są niżej w hierarchii niż Liga Mistrzów, można w nich zobaczyć takie ekipy jak Bayer Leverkusen, West Ham United i Leicester City, Lazio Rzym, SSC Napoli, Olympique Marsylia w Lidze Europy, a także Tottenham Hotspur, AS Roma czy Union Berlin w Lidze Konferencji.



Liga Konferencji - historyczny start

Trzeci z europejskich pucharów, wprowadzony dopiero w tym sezonie, nie jest bynajmniej słabiej obsadzony niż Liga Europy. Grają tu duże europejskie firmy, a na dodatek reprezentowane są w nim kraje Europy, które dotąd miały małe szanse na grę w fazie grupowej. W czwartkowych starciach zobaczymy zespoły z Estonii, Finlandii, Danii, Słowacji, a nawet Gibraltaru, który wystawia w fazie grupowej swego reprezentanta - zespół Lincoln Red Imps. Gibraltarczycy znaleźli się tutaj po wyeliminowaniu po dogrywce łotewskiej ekipy FC Ryga.



CZYTAJ TAKŻE: Liga Konferencji to ubogi krewny pozostałych pucharów? Wcale nie!



Nowy podział na Ligę Europy i Ligę Konferencji miał właśnie temu służyć - dopuszczeniu do rozgrywek grupowych drużyn z tych krajów, które dotąd miały na to minimalne szanse. To otwarcie się pucharów szerzej na zespoły z niższych miejsc w rankingu, które zyskują szansę gry z dużymi graczami. Np. słoweńska ekipa Mura Murska Sobota trafiła na grupę ze Stade Rennes, Vitesse Arnhem i Tottenhamem Hotspur, a CSKA Sofia - na AS Romę.



Reklama

Niestety, z wielkiej szansy gry w Lidze Konferencji nie skorzystała Polska. Ani Pogoń szczecin, ani Śląsk Wrocław, ani Raków Częstochowa nie zakwalifikowały się do fazy grupowej, choć Raków był tego najbliższy. Naszym jedynym reprezentantem jest Legia Warszawa w Lidze Europy, która rozgrywki rozpoczęła od bezcennej wygranej 1-0 ze Spartakiem w Moskwie.



Mecze Ligi Europy w czwartek

Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapeszt (godz. 18.45)

Betis Sewilla - Celtic Glasgow (godz. 18.45)



Crvena Zvezda Belgrad - Sporting Braga (godz. 18.45)



Dinamo Zagrzeb - West Ham United (godz. 18.45)



Galatasaray Stambuł - Lazio Rzym (godz. 18.45)



Lokomotiw Moskwa - Olympique Marsylia (godz. 18.45)



FC Midtylland - Łudogorez Rażgrad (godz. 18.45)



Rapid Wiedeń - RC Genk (godz. 18.45)



Brondby IF - Sparta Praga (godz. 21)



Eintracht Frankfurt - Fenerbahce Stambuł (godz. 21)



AS Monaco - Sturm Graz (godz. 21)



Olympiakos Pireus - Royal Antwerp (godz. 21)



PSV Eindhoven - Real San Sebastian (godz. 21)



Glasgow Rangers - Olympique Lyon (godz. 21)



Leicester City - SSC Napoli (godz. 21)



Mecze Ligi Konferencji w czwartek

Kajrat Ałmaty - Omonia Nikozja (godz. 16.30)



Flora Tallinn - AA Gent (godz. 18.45)



HJK Helsinki - LASK Linz (godz. 18.45)



Lincoln Red Imps - PAOK Saloniki (godz. 18.45)



Mura Murska Sobota - Vitesse Arnhem (godz. 18.45)



Karabach Agdam - FC Basel (godz. 18.45)



Stade Rennes - Tottenham Hotspur (godz. 18.45)



Slavia Praga - Union Berlin (godz. 18.45)



Slovan Bratysława - FC Kopenhaga (godz. 18.45)



Anorthosis Famagusta - Partizan Belgrad (godz. 21)



AS Roma - CSKA Sofia (godz. 21)



FK Jablonec - CFR Cluj (godz. 21)



Randers FC - AZ Alkmaar (godz. 21)



FK Bodø/Glimt - Zoria Ługańsk (godz. 21)



Liga Europy i Liga Konferencji. Gdzie oglądać?

Mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji można oglądać na platformie Viaplay oraz śledzić na żywo w Sport.Interia.pl.