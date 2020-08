Liga Europy, gdzie oglądać mecze? W środę po przerwie spowodowanej pandemią koronwirusa wróciła Liga Europy. Dziś zostaną rozegrane kolejne cztery spotkania 1/8 finału tych rozgrywek. O godzinie 18.55 Bayer Leverkusen zagra z Rangers FC, a Sevilla FC zagra z AS Roma. O godzinie 21 FC Basel podejmie Eintracht Frankfurt, a Wolverhampton Wanderers zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Transmisje ze spotkań w Polsat Sport Premium oraz na platformie IPLA.

Najciekawiej ze wszystkich spotkań zapowiada się rywalizacja Sevilli FC z AS Roma. To kluby, które potrafiły nieraz namieszać w europejskich pucharach. O awansie do kolejnej rundy rozstrzygnie zaledwie jedno spotkanie.



Faworytami swoich spotkań są także Bayer Leverkusen oraz FC Basel. Oba zespoły mają zaliczkę z pierwszego spotkania. Z kolei Wolverhampton Wanderers w pierwszym meczu tylko zremisowało 1-1 z Olympiakosem Pireus.





Liga Europy:

18:55 - Bayer Leverkusen - Rangers FC (pierwszy mecz: 3-1), transmisja: Polsat Sport Premium 2, IPLA.



18:55 - Sevilla FC - AS Roma (o awansie decyduje jeden mecz), transmisja: Polsat Sport Premium 1, IPLA.



21:00 - FC Basel - Eintracht Frankfurt (pierwszy mecz: 3-0), transmisja: Polsat Sport Premium 1, IPLA.

21:00 - Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Pireus (pierwszy mecz: 1-1), transmisja: Polsat Sport Premium 2, IPLA.



