Wciąż nie ma oficjalnej wiadomości, jak UEFA planuje dokończyć sezon Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Grecy zaproponowali, by w zmienionym formacie drugie z rozgrywek zostały dokończone w Atenach.

Niemcy wrócili już do gry w piłkę nożną, w wielu innych krajach wyznaczono daty powrotu rozgrywek ligowych. Są jednak takie kraje jak Francja, Holandia, Cypr, Belgia czy Szkocja, gdzie podjęto decyzję o zakończeniu sezonu.

UEFA wciąż zwleka z podaniem oficjalnego rozwiązania końcówki sezonu, ale z podjęciem decyzji na razie nie musi się spieszyć. Ważne, by europejski związek dokładnie przeanalizował sytuację i podjął optymalną decyzję.



Według greckich mediów jednym ze scenariuszów jest dokończenie Ligi Europy w formule "Final 8". Grecy chcieliby zorganizować finałowy turniej w Atenach.



Dyskusje są na wczesnym etapie, ale Grecy zauważają, że w ich kraju odnotowano mniej zakażeń koronawirusem, niż w większości europejskich krajów.



Takie rozwiązanie oznaczałoby, że finał straciłby Stadion Energa Gdańsk. To tam miało odbyć się decydujące starcie. Niestety, nawet jeśli finał LE nie zostanie przeniesiony w inne miejsce, to trudno wyobrazić sobie, by mecz odbył się z udziałem kibiców.

