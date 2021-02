- Nie może być tak, że zagra dwa, trzy dobre mecze, a potem popada w przeciętność, przestaje zachwycać - powiedział Gennaro Gattuso, trener Napoli, o Piotrze Zielińskim w rozmowie z Marcinem Lepą na antenie Polsatu Sport Premieum.

- Piotr Zieliński to nieprawdopodobnie utalentowany piłkarz, który tańczy z piłką. To jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, jakich widziałem w swojej karierze zarówno trenerskiej, jak i wcześniej zawodniczej. Jego technika jest nieprawdopodobna, to piłkarz bardzo inteligentny, co widać w jego poczynaniach na boisku - powiedział Gattuso zapytany o pomocnika reprezentacji Polski.

- Problem polega na tym, że cały czas musi robić krok do przodu i pracować nad ciągłością. Ma wciąż nieprawdopodobne możliwości zrobienia postępu i ja mu to powtarzam. Nie może być tak, że zagra dwa, trzy dobre mecze, a potem popada w przeciętność, przestaje zachwycać. Brakuje mu takiego przekonania, że jest w stanie zostać jednym z najlepszych piłkarzy na świecie - dodał.

Lepa zauważył, że w Polsce panuje podobna opinia o Zielińskim, iż brak mu ciągłości.



- Wydaje mi się, że jest to zadowalanie się samym sobą. Głównym sposobem na pokonanie tego jest ciągłe poszukiwanie jeszcze czegoś do poprawienia nie tylko w meczu, ale też na treningu i chęć bycia lepszym. Poprawienie gry obronnej, a nie tylko machnięcie ręką czy głową, które być może tylko imituje zaangażowanie w daną sytuację boiskową, ale pójście całym ciałem, powalczenie, powrót do formacji defensywnej, do środka pola, zabezpieczenie kolegów. Szukanie mobilizacji, cały czas szukanie wyzwań, także w tych małych rzeczach na boisku. Niemniej to zawodnik bardzo inteligentny i wiem, że sam to wie i sam to widzi. Nie może się zadowalać tym, co jest, tylko próbować być lepszym i zacząć to wykonywać na boisku, dokonać skoku jakościowego, na który jest gotowy - powiedział Gattuso.

Zieliński był najlepszym piłkarzem Napoli w rewanżowym meczu z Granadą w 1/16 finału Ligi Europy. Polak strzelił gola, miał duży udział przy drugiej bramce, jego drużyna wygrała 2-1, ale ponieważ tydzień temu hiszpański zespół zwyciężył 2-0, to on awansował do kolejnej rundy.



