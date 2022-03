Liga Europy. Galatasaray - Barcelona. Dwie porażki to tylko hipoteza?

Dariusz Wołowski Liga Europejska

​- Co zrobisz, jeśli Barcelona przegra z Galatasaray, a potem z Realem Madryt? - zapytał Xaviego Hernandeza dziennikarz z Turcji. Łamana hiszpańszczyzna rozbawiła Katalończyka. - Twoje pytanie to hipoteza. Zrobię wszystko, by się nie sprawdziła - powiedział trener Barcy. Dziś o 18.45 jego zespół gra w Stambule o ćwierćfinał Ligi Europy. Transmisja Viaplay.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang / AFP