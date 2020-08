FC Kopenhaga i Szachtar Donieck wygrały swoje spotkania i awansowały do ćwierćfinałów Ligi Europy. Duńczycy pokonali Istanbul Basaksehir 3-0. Taką samą różnicą bramek wygrała ekipa z Ukrainy.

Piłkarze FC Kopenhaga mieli do odrobienia jedną bramkę. Istanbul Basaksehir wygrał w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością 1-0. W rewanżowym starciu drużyna mistrza Turcji prezentowała się jednak o wiele gorzej.



Gospodarze od razu ruszyli do ataku i pierwszego gola zdobyli w 4. minucie meczu. Guillermo Varela otrzymał dobre podanie i wrzucił w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Jonas Wind i uderzeniem głową dopełnił formalności.



Zawodnicy z Kopenhagi dołożyli kolejne trafienie na początku drugiej części gry. Mehmet Topal zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Wind i oddał strzał w prawą stronę bramki. Futbolówka odbiła się od słupka i po chwili zatrzepotała się w siatce.



Zamroczeni goście nie mogli złapać wiatru w żagle i już po chwili otrzymali kolejny cios. Rasmus Falk popędził w stronę pola karnego gości, złamał akcję do środka i huknął zza pola karnego. Pędząca piłka wpadła w dolny róg bramki Merta Guenoka.



FC Kopenhaga - Istanbul Basaksehit 3-0 (wynik w dwumeczu 3-1)

Bramki: J. Wind 4., 53., R. Jensen 62.



W drugim spotkaniu rozgrywanym w tym samym czasie Szachtar Donieck mierzył się z VfL Wolfsburg. W pierwszym meczu lepsi byli piłkarze z Ukrainy i wygrali 2-1.

Obie drużyny miały swoje sytuacje jednak na gole musieliśmy poczekać do samej końcówki meczu. Gospodarze wbili ich aż trzy. Dwa razy do siatki Junior Moraes, a jedną dołożył Manor Solomon.



W spotkaniu zobaczyliśmy również dwie czerwone kartki i ekipy kończyły je w dziesięciu.





Szachtar Donieck - Vfl Wolfsburg 3-0 (w dwumeczu 5-1)

Júnior Moraes 89., 93., Manor Solomon 91.

