Zakończenie miało być zupełnie inne, przynajmniej tak zapowiadał trener Napoli Carlo Ancelotti. Ale jego drużyna łatwo przegrała z Arsenalem w ćwierćfinale Ligi Europy (0-2, 0-1). Najwięcej kontrowersji wzbudziło jednak coś innego. Sposób, w jaki "Kanonierzy" cieszyli się po zwycięstwie.

Wszystko za sprawą jednego kontrowersyjnego tweeta, który został opublikowany na oficjalnej stronie Arsenalu. Na zdjęciu podpisanym "Wszystko w porządku" (Tutto a posto) widać na pierwszym planie bossa Unaia Emery’ego, a za nim jego "gangsterów" - Xhakę, Sokratisa, Aubameyanga, Lacazette’a oraz Ramseya. Duży napis "Gunnorrah" (od "Gunners", czyli przydomka londyńskiego klubu) nie pozostawia jednak wątpliwości: odniesienie do Gomorry jest jednoznaczne, a kontekst mafijny z południa Włoch - czytelny.

Emery występuje tutaj jako Genny Savastano, jeden z bohaterów serialu "Gomorra", syn szefa mafii.

Nie wszystkim jednak spodobały się takie żarty, odnoszące się również do słynnej książki Roberta Saviano pod takim samym tytułem. Klub z Neapolu, w którym grają dwaj Polacy, Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik, nie odniósł się na razie do tego, ale we włoskiej prasie jest dużo krytyki po tweetie londyńczyków; że nie było to potrzebne, że tylko utwierdza stereotypy.

Jedno jest pewno, po porażce Napoli ma teraz rachunki do wyrównania z Arsenalem.

RP

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang i Vlad Chiriches / AFP