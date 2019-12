Dynamo Kijów, którego barw broni Tomasz Kędziora, nie zagra w 1/16 finału Ligi Europy. W ostatniej kolejce fazy grupowej ukraiński zespół niespodziewanie zremisował u siebie z FC Lugano 1-1 (0-1).

Przed ostatnią serią spotkań Dynamo miało jeszcze szanse na awans, ale sytuacja była bardzo trudna. Kędziora i spółka musieli przede wszystkim wygrać z FC Lugano oraz liczyć korzystny wynik spotkania FC Kopenhaga - Malmoe FF.



W 31. minucie gospodarze mieli doskonałą sytuację. Artem Besedin jednak z z kilku metrów spudłował. W końcówce pierwszej połowy Witalij Bujalski trafił do siatki rywali. Gol nie został jednak uznany, bo zawodnik Dynama był na spalonym.



Wydawało się, że na przerwę piłkarze zejdą przy wyniku 0-0. Tymczasem goście przeprowadzili składną akcję. Nicola Dalmonte idealnie dośrodkował sprzed końcowej linii, a Marco Aratore "główką" strzelił gola.



Od początku drugiej połowy ukraiński zespół ruszył do zdecydowanych ataków. Gospodarze stworzyli sobie dużo okazji, lecz razili nieskutecznością, brakowało im też szczęścia lub świetnie w bramce Lugano spisywał się David da Costa.



W 60. minucie Dynamo było bliskie wyrównania po rzucie wolnym wykonanym przez Carlosa Bonino. Technologia goal line pokazała jednak, że piłka nie przekroczyła całym obwodem linii bramkowej. Chwilę później z boiska zszedł Kędziora. Trener Dynama Ołeksij Mychajłyczenko postanowił wzmocnić ofensywę i w miejsce Polaka posłał do boku pomocnika Heorhija Citaiszwilego.



W 70. minucie Da Costa w znakomitym stylu obronił strzał Wiktora Cygankowa. Ten sam zawodnik próbował zaskoczyć bramkarza gości kilka minut później. Da Costa znów stanął na wysokości zadania i sparował piłkę na rzut rożny. Podobnie było w 86. minucie, kiedy odbił futbolówkę po groźnym uderzeniu z dystansu Francisco Sola.



Gospodarze atakowali i wreszcie ich wysiłki przyniosły skutek. W doliczonym czasie gry gola na wagę remisu strzelił Cygankow. Chwilę później sędzia zakończył spotkanie. Obie drużyny odpadły z dalszej rywalizacji.



W drugim spotkaniu grupy B Kopenhaga przegrała z Malmoe 0-1. Szwedzi i Duńczycy awansowali do 1/16 finału.

RK



Dynamo Kijów - FC Lugano 1-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Marco Aratore (45), 1-1 Wiktor Cygankow (90)

Wyniki i końcowa tabela grupy B



Liga Europejska

2019-12-12 18:55 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Ä. Ağayev Dynamo Kijów FC Lugano 1 1 DO PRZERWY 0-1 V. Tsygankov 90' M. Aratore 45'

1 1 Dynamo Kijów FC Lugano Bushchan Kadar Kędziora Mykolenko Popov Buyalskyy de Pena Bonino Karawajew Shepelev Tsygankov Besedin da Costa Daprelà Obexer Sulmoni Yao Aratore Custodio Da Costa Guidotti Lovric Dalmonte Holender SKŁADY Dynamo Kijów FC Lugano Georgiy Bushchan 90′ 90′ David da Costa Tamas Kadar Fabio Daprelà 64′ 64′ Tomasz Kędziora 67′ 67′ Linus Obexer Vitalii Mykolenko Fulvio Sulmoni Denys Popov Eloge Yao Vitaliy Buyalskyy 45′ 45′ Marco Aratore 77′ 77′ Carlos María de Pena Bonino Olivier Custodio Da Costa Ołeksandr Karawajew 17′ 17′ 55′ 55′ Stefano Guidotti Volodymyr Shepelev 84′ 84′ Sandi Lovric 90′ 90′ Viktor Tsygankov 64′ 64′ Nicola Dalmonte 81′ 81′ Artem Besedin Filip Holender REZERWOWI Denis Bojko Noam Baumann Oleksandr Andrievsky Numa Lavanchy 77′ 77′ Denis Harmasz 64′ 64′ Mijat Marić Mykola Shaparenko 84′ 84′ Domen Czrnigoj 64′ 64′ Heorhii Tsitaishvili 55′ 55′ 79′ 79′ Bálint Vécsei 81′ 81′ Francisco Sol Ortiz Mattia Bottani O. Syrota Franklin Olanitori Sasere

STATYSTYKI Dynamo Kijów FC Lugano 1 1 Posiadanie piłki 72% 28% Strzały 24 5 Strzały na bramkę 9 2 Rzuty rożne 7 1 Faule 7 11 Spalone 1 3