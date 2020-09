Po przegranej FC Kopenhaga (FCK) w niedzielę 1-2 z Broendby w derbach stolicy Danii miejscowe media skomentowały, że kolejny mecz, w czwartek w eliminacjach do Ligi Europy z Piastem Gliwice będzie dla gospodarzy walką o przeżycie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. Piast Gliwice wyeliminował TSV Hartberg. Wideo INTERIA.TV

"Wylosowanie byłego klubu Kamila Wilczka przyjęte zostało jako wygodne, lecz teraz po dwóch ligowych porażkach FCK nie wydaje się być tak silny jak przypuszczano i przegrana z Piastem będzie katastrofą. Nie tylko sportową, ale przede wszystkim finansową" - napisał dziennik "Ekstrabladet".

Reklama

Gazeta zwróciła uwagę na zbyt dużą pewność siebie gospodarzy: "Właściciel FCK, koncern posiadający też stadion narodowy Parken, już zabudżetował wpływy za awans do fazy grupowej LE, co jak się właśnie okazało wcale nie jest takie pewne, a to po nowych restrykcjach pozwalających tylko na 500 osób na trybunach mogą być jedyne pieniądze w tym roku" .

Trener FCK Stale Solbakken wziął całą winę za niedzielną porażkę na siebie i powiedział agencji Ritzau, że jest obecnie najgorszym trenerem świata.

"Od początku mojej przygody w Kopenhadze, która rozpoczęła się w 2006 roku i miała dwuletnią przerwę (2011-2013) mieliśmy kilka słabych okresów i chyba właśnie teraz znajdujemy się w takim cyklu, lecz ja nie mam magicznej pałeczki, którą mógłbym szybko zmienić sytuację" - dodał.

Zdaniem "Ekstrabladet" Solbakken musi zmotywować zespół do gry w czwartek, ale pewność siebie została nadszarpnięta i powrót do waleczności nie będzie łatwy: "W niedzielę klasę pokazał nowy nabytek FCK Kamil Wilczek strzelając bramkę już w 12. minucie, jednak on sam nie wygra meczu ze swoim dawnym polskim klubem".

Zbigniew Kuczyński



Liga Europy - terminarz 3. rundy kwalifikacji





Zdjęcie W poprzedniej rundzie Piast wyeliminował austriacki TSV Hartberg / Andrzej Grygiel / PAP