"To jedna z najważniejszych wygranych Dinama w historii” – piszą chorwackie media o zwycięstwie piłkarzy z Zagrzebia nad Tottenhamem Hotspur 3-0 w 1/8 finału Ligi Europy. Dinamo awansowało do ćwierćfinału, a bohaterem meczu był Mislav Orszić, zdobywca wszystkich goli.

Po porażce w pierwszym spotkaniu 0-2, w rewanżu Dinamo odrobiło straty z nawiązką. Zaraz po czwartkowym meczu media z całej Europy podkreślały, że "Dawid pokonał Goliata".

Dziennik "24sata" zorganizował ankietę, twierdząc, że wygrana z Tottenhamem to jeden z najważniejszych sukcesów w historii Dinama. Podobnego zdania są internauci, którzy do piątkowego przedpołudnia zdecydowanie najwięcej głosów oddali właśnie na spotkanie z "Kogutami".



Na drugim miejscu, ale z dużą stratą, jest zwycięstwo nad Partizanem Belgrad 5-0 w Lidze Mistrzów (eliminacje) w 1997 roku. Można głosować na 12 meczów, jednak pozostałe nie liczą się w tej rywalizacji.



Chorwaccy dziennikarze podkreślają, że Dinamo po raz kolejny przegrało pierwsze spotkanie w europejskich pucharach, a jednak potrafiło wyeliminować angielskiego rywala.



"Dinamo jest w najlepszej ósemce, a Orszić, który zdobył już pięć goli, ma szansę zostać królem strzelców Ligi Europy. Do tego zanotował dwie asysty" - zaznaczają komentatorzy.



"Po takim spotkaniu nie trzeba zbyt wiele mówić" - uważa Orszić, a znany trener Vahid Halilhodzić (były szkoleniowiec Dinama, teraz reprezentacji Maroka) dodał: "Po takim występie Orszicia będzie chciała cała piłkarska Europa. Jego nazwisko już jest w notesach wielu szkoleniowców".



Klub z Zagrzebia dodał, że gratulacje spływają z całego świata.



Tymczasem krytyki pod adresem swojego zespołu nie szczędził trener "Kogutów" Jose Mourinho.



"Czuję, że moja duma została urażona. Nasz występ był nie do przyjęcia. Przegraliśmy z większymi sercami i chęciami. A jeśli ktoś myśli, że sercem nie można wygrywać w futbolu, ten się myli. Gospodarze zasłużyli na awans, bo dali z siebie tyle ile mogli i zasłużyli na pochwałę" - ocenił Portugalczyk.



Miał też pretensje do nastawienia swoich piłkarzy.



"Z wyjątkiem drugiej połowy dogrywki nie sprawiali oni wrażenia, że grają ważny mecz. A to był ważny mecz. Zresztą z uwagi na mój dorobek oraz szacunek do siebie i wykonywanej pracy dla mnie nie ma spotkań nieważnych. Myślę, że dla siedzących w domach kibiców Tottenhamu też i wymagają oni innego podejścia od zawodników" - podkreślił szkoleniowiec.



Na ławce trenerskiej triumfował Damir Krznar, dotychczasowy asystent Zorana Mamicia, który kilkadziesiąt godzin przed rewanżem ze Spurs ustąpił ze stanowiska. Powodem było uprawomocnienie się wyroku sądowego skazującego Mamicia na karę więzienia; chodziło mi o defraudację i korupcję w klubie. Skazany został także m.in. były szef Dinama Zdravko Mamić, brat Zorana.

