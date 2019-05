Liga Europy. Chelsea - Eintracht Frankfurt w półfinale. Na żywo

Kolejny angielski klub awansuje do finału europejskiego pucharu? W Londynie Chelsea gra z Eintrachtem Frankfurt w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europy. Zapraszamy do śledzenia spotkania na żywo z Interią!

Po meczu we Frankfurcie sprawa awansu do finału pozostaje otwarta. W Niemczech padł remis 1-1, który w nieco lepszej sytuacji stawia zespół z Anglii. Przewagą Chelsea przed rewanżem jest też ustabilizowana sytuacja w Premier League - na kolejkę przed końcem londyńczycy mają zapewnione miejsce w czołowej czwórce, tym samym zagwarantowali sobie grę w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. W czwartek musieli jednak sobie radzić bez kontuzjowanego N'Golo Kante.



Eintracht takiego komfortu nie ma. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zajmuje czwarte miejsce w tabeli Bundesligi, ale ma tyle samo punktów co piąty Bayer Leverkusen. W Niemczech Eintracht radzi sobie ostatnio słabo, za nim cztery mecze bez zwycięstwa, a w niedzielę przegrał aż 1-6 z Bayerem Leverkusen. Klub z Frankfurtu liczy jednak na skuteczność Luki Jovicia, który w tej edycji LE trafił do siatki dziewięć razy i zwrócił na siebie uwagę najbogatszych klubów Europy. Niemcy będą mieć też wsparcie na trybunach Stamford Bridge - choć ich kibice oficjalnie otrzymali tylko dwa tysiące biletów, do Anglii miało ich przyjechać aż 10 tys.



Zwycięzca dwumeczu Chelsea - Eintracht 29 maja spotka się w finale z lepszym z pary Valencia - Arsenal. Bliżej awansu są londyńczycy, którzy w pierwszym meczu pokonali rywali 3-1.