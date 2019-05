Pierwsze derby Londynu w finale europejskiego pucharu! Chelsea i Arsenal walczą w Baku o wygraną w Lidze Europy. Zapraszamy do śledzenia przebiegu spotkania na żywo z Interią!

Angielskie kluby zdominowały w tym sezonie europejskie puchary. Pierwszy z nich zgarnie drużyna z Londynu. Stadiony Chelsea i Arsenalu w linii prostej dzieli nieco ponad 11 kilometrów, ale tym razem zagrają na drugim końcu Europy - w stolicy Azerbejdżanu.



Miejsce rozgrywania finału sprawiło, że Arsenal przyjechał na mecz osłabiony - z powodu obaw o swoje bezpieczeństwo w Baku nie pojawił się Henrik Mchitarjan. Bez niego "Kanonierzy" walczą nie tylko o pierwsze od 1994 r. międzynarodowe trofeum, ale też występy w najbliższej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna Unaia Emery'ego zajęła dopiero piąte miejsce w Premier League i wygrana w LE to dla niej jedyna szansa udziału w elitarnych rozgrywkach.



Chelsea zakończyła ligę na trzecim miejscu, ale w klubie też nie jest spokojnie. Na treningu przed finałem w drużynie Maurizio Sarriego doszło do spięcia między Davidem Luizem i Gonzalo Higuainem, po którym wściekły trener opuścił zajęcia. Przyszłość Włocha w Londynie jest niepewna. Podobnie jest z Edenem Hazardem - finał w Baku może być dla niego pożegnalnym występem w Chelsea, bo według medialnych doniesień jego transfer do Realu Madryt to kwestia najbliższych dni.



