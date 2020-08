- Złośliwi brytyjscy sprawozdawcy telewizyjni zauważyli, że kiedy Ole Gunnar Solskjaer przechadzał się tuż przed północą po korytarzach stadionu w Kolonii z ewidentnie zbyt małym dla niego plecaczkiem, wyglądał jak student, który schrzanił ważny egzamin. Otrzymał on bolesną lekcję od trenera Sevilli Julena Lopeteguiego, który choć niewiele od niego starszy, zaprezentował się na tle szkoleniowca Manchesteru United jak profesor - mówi ekspert Polsatu Sport Cezary Kowalski.

Hiszpanie są przekonani, że awans do finału Ligi Europy i możliwość wygrania tych rozgrywek przez klub z Andaluzji po raz szósty w ciągu ostatnich czternastu lat to przede wszystkim zasługa właśnie Lopeteguiego. To jego autorskie i innowacyjne pomysły sprawiły, że - jak podkreśla to na każdym kroku prezydent Sevilli Jose Castro - wygrywa klub z kilkakrotnie mniejszym budżetem (wynosił on ostatnio 200 mln euro) niż pozostali w pokonanym polu konkurenci - m.in. Roma, Wolverhampton, Manchester United (choć we wcześniejszych latach z Unaiem Emerym za sterami Sevilla ogrywała także bogaty Liverpool Juergena Kloppa).

Pokiereszowani przez Baska Anglicy wyrażają się z ogromnym uznaniem o sposobie, w jaki potrafi on zarządzać drużyną i jak zwyciężał w starciach z "Wilkami" i United już podczas turnieju Final 8 w Niemczech. W trakcie, gdy w drugiej połowie półfinału Manchester oblegał bramkę Bono właściwie non stop i walił w nią jak w bęben, Julen nie siedział z założonymi rękami, ale grał z drużyną, wykrzykując instrukcje (bez kibiców na trybunach jest to o wiele skuteczniejsze niż z nimi) tak intensywnie, jak kupiec na arabskim bazarze. Zwracała uwagę nawet jego interakcja z sędzią technicznym, który co chwila przywoływał go do porządku i ostrzegał przed kartką lub wyrzuceniem z ławki rezerwowych. W momencie, gdy arbiter ruszał w jego stronę, ten taktycznie wykonywał trzy, cztery kroki wstecz do swojej strefy, aby po chwili ruszyć ponownie ze zdwojoną energią. To było jak ułożona choreografia...

Jeśli jest w tym stwierdzeniu nieco przesady, to naprawdę bardzo niewiele. Bo Lopetegui to trener, który przez lata swojej kariery piłkarskiej i trenerskiej nauczył się cierpieć. Dzięki temu zyskał odporność i przekazuje ją obecnie swoim podopiecznym.