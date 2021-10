W najbliższy czwartek, 21 października o godzinie 21:00 zostanie rozegrany mecz SSC Napoli - Legia Warszawa. Niestety, włoski klub nie zgodził się na wpuszczenie fanów z Polski. Na sędziego meczu UEFA wyznaczyła Carlosa del Cerro Grande z Hiszpanii. Asystować mu będą Pau Cebrián Devís i Roberto Alonso Fernández. Funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Guillermo Cuadra Fernández, a przed monitorami VAR zasiądą Alejandro Hernández Hernández i Delajod Willy z Francji.

Doświadczony arbiter meczu Legii

Carlos del Cerro Grande to jeden z najbardziej doświadczonych hiszpańskich arbitrów, który poprowadził 200 spotkań La Liga. Dodatkowo 45-latek może pochwalić się 16 meczami Ligi Mistrzów i 12 Ligi Europy. Na minionym EURO, Grande poprowadził dwa spotkania fazy grupowej i na tym zakończyła się jego przygoda w turnieju w roli sędziego głównego. W pierwszym meczu (Francja - Niemcy) nie dostrzegł przewinienia na Mbappe i nie podyktował "jedenastki", a w spotkaniu Chorwacja - Czechy, ratował go VAR i po interwencji Grande wskazał na rzut karny. Mimo to, Carlos del Cerro Grande pozostał na mistrzostwach i występował w roli sędziego technicznego. Dotarł aż do finału, gdzie wspierał Björna Kuipersa w starciu Włochy - Anglia.

Warto podkreślić, ze odpowiedzialny za VAR w meczu Napoli - Legia, sędzia Alejandro Hernández Hernández ma bardzo duże doświadczenie. Na EURO 2020 aż w 10 meczach pełnił funkcję sędziego VAR i cieszy się on dużym zaufaniem wśród władz UEFA.

Sytuacja Legii w tabeli

Sytuacja w grupie C Ligi Europy jest na ten moment zaskakująca. Legia Warszawa jest liderem z dorobkiem 6 punktów. Za nią znajduje się Spartak Moskwa z 3 oczkami na koncie, a po jednym punkcie zgromadzili SSC Napoli i Leicester City. Z pewnością "Legioniści" nie jadą do Neapolu w roli faworyta, choć nie oznacza to, że jadą na stracenie. Swoją postawą w ostatnich meczach europejskich pucharów pokazali, że są w stanie powalczyć, jak równy z równym z innymi drużynami z nawet czołowych lig europejskich.