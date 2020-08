Bayer Leverkusen pokonał 1-0, a w dwumeczu 4-1 Rangers FC i pewnie awansował do ćwierćfinału Ligi Europy.

Drużyna Rangers mimo iż żegna się już z rozgrywkami, i tak może być zadowolona ze swojej tegorocznej przygody w Lidze Europy. Mało brakowało, a szkocki klub w ogóle by do niej nie awansował - w decydującym meczu z Legią Warszawa wygrał dopiero po bramce Alfredo Morelosa w 90. minucie gry.

Leverkusen do meczu podchodziło z zaliczką 3-1 z pierwszego spotkania, rozegranego jeszcze 12 marca. Taki wynik na wyjeździe dawał mu spory komfort w starciu z drużyną prowadzona przez Stevena Gerrarda.



I faktycznie gospodarze kontrolowali wydarzenia na boisku, a ich awans do ćwierćfinału ani przez chwilę nie był zagrożony. Piłkarze Bayeru wyglądali dobrze fizycznie, co jest dobrym prognostykiem dla Bayernu Monachium, który w sobotę wraca do gry w Lidze Mistrzów po dłuższej przerwie.



Swoją spokojną dominację Bayer potwierdził w 51. minucie meczu, gdy Moussa Diaby dostał znakomite podanie od Aranguiza i mocnym strzałem umieścił piłkę pod poprzeczką bramki rywala. Była to jedyna bramka w tym spotkaniu.

2020-08-06 18:55 | Stadion: BayArena | Arbiter: D. Makkelie STATYSTYKI Bayer 04 Leverkusen Rangers FC 1 0 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 11 3 Strzały na bramkę 3 2 Rzuty rożne 7 4 Faule 14 11 Spalone 1 1

1 0 Bayer 04 Leverkusen Rangers FC Hradecky Bender Sinkgraven Tapsoba Aranguiz Bender Havertz Palacios Wirtz Volland Diaby McGregor Barišić Goldson Helander Tavernier Davis Aribo Jack Barker Morelos Aviléz Kent SKŁADY Bayer 04 Leverkusen Rangers FC Lukasz Hradecky Allan James McGregor 77′ 77′ Sven Bender Borna Barišić 45′ 45′ Daley Sinkgraven Connor Goldson Edmond Fayçal Tapsoba Filip Helander 15′ 15′ Charles Aranguiz 77′ 77′ James Tavernier 68′ 68′ Lars Bender 66′ 66′ Steven Davis Kai Havertz Joe Aribo 87′ 87′ Exequiel Alejandro Palacios Ryan Jack 68′ 68′ Florian Wirtz 53′ 53′ 60′ 60′ Brandon Lee Colin Barker Kevin Volland 77′ 77′ Alfredo José Morelos Aviléz 51′ 51′ 68′ 68′ Moussa Diaby 66′ 66′ Ryan Kent REZERWOWI Niklas Lomb Andrew Firth Ramazan Özcan Samuel George Edmundson 68′ 68′ Aleksandar Dragovic Lewis Mayo Wendell Nascimento Borges 77′ 77′ Nathan Patterson 77′ 77′ 90′ 90′ Jonathan Tah Jamie Barjonas 68′ 68′ Julian Baumgartlinger 60′ 60′ 67′ 67′ Ianis Hagi 87′ 87′ Adrian Stanilewicz Ross McCrorie Lucas Nicolás Alario 66′ 66′ Scott Nathaniel Arfield 68′ 68′ Leon Bailey Butler 66′ 66′ Jordan Jones 77′ 77′ Greg Alexander James Stewart