​Liga Europy. Bartosz Frankowski sędzią meczu na szczycie!

Mecz Real Betis - Bayer 04 Leverkusen odbędzie się w czwartek 21 października o godzinie 18:45 w Sewilli. Sędzią tego spotkania będzie Bartosz Frankowski z Torunia, a pomagać mu będą na liniach Jakub Winkler i Bartosz Heinig.

Funkcję arbitra technicznego pełnić będzie Krzystof Jakubik, a system VAR obsługiwać będzie Tomasz Kwiatkowski, którego wspierać będzie Benoît Millot z Francji. Pracę sędziów będzie oceniać obserwator UEFA Neale Barry z Anglii. Warto dodać, że Tomasz Kwiatkowski dzień wcześniej będzie pełnić rolę sędziego VAR w meczu Ligi Mistrzów, gdzie Szymon Marciniak poprowadzi mecz Manchesteru United z Atalantą Bergamo.

Bartosz Frankowski sędzią w meczu Ligi Europy

Bartosz Frankowski notuje ostatnio bardzo dobre występy w UEFA. W tym sezonie poprowadził już mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów, trzy kwalifikacyjne do europejskich pucharów, a także spotkanie eliminacyjne do mistrzostw świata. 35-letni arbiter z Torunia choć jest młody stażem, to znajduje się już w grupie sędziów UEFA First, a stąd ma już tylko jeden krok, aby dostać się do elity.

Czwartkowy mecz Realu Betis z Bayerem 04 Leverkusen będzie spotkaniem na szczycie grupy G. Obie drużyny mają po 6 punktów na koncie i zajmują dwa pierwsze miejsca w grupie. Ich pozostali rywale, czyli Celtic Glasgow i węgierski Ferencvárosi TC nie zdobyły jeszcze żądnych punktów w tegorocznej Lidze Europy. Z pewnością będzie to emocjonujące spotkanie.