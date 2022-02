Żeby zdać sobie sprawę jak głęboko europejski status Barcelony zdegradował się w ostatnich 18 miesiącach, trzeba wrócić do meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów 2020 roku. 25 lutego Napoli podejmowało Katalończyków z Antoine Griezmannem i Leo Messim. Piotr Zieliński zagrał cały mecz, Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 54. minucie zmieniając strzelca bramki Driesa Mertensa. Napoli prowadziło jeszcze trzy minuty, potem wyrównującego gola zdobył Griezmann.

Liga Europy. Barcelona - Napoli. Kontrowersyjny atak Xaviego Hernandeza

Wybuch pandemii opóźnił rewanż o pięć miesięcy. 8 sierpnia Napoli z dwoma Polakami pojawiło się na Camp Nou. Barcelona czuła się jednym z faworytów do zdobycia trofeum. Atak Messi, Griezmann, Luis Suarez wyglądał gwiazdorsko. Dla Zielińskiego mecz na Camp Nou mógł być przepustką na najwyższy europejski poziom. Polski pomocnik zawiódł, choć biegał po boisku 70 minut. Barca prowadziła 3-1 do przerwy, wejście Milika na 10 minut przed końcem niczego nie zmieniło. Katalończycy okazali się zbyt silni, choć zaledwie sześć dni później Bayern rozbił ich w ćwierćfinale aż 8-2. Runęły sny o potędze.

W kolejnej edycji Ligi Mistrzów Barcelona odpadła już w 1/8 finału, a niedawno stało się najgorsze - porażka w fazie grupowej pierwsza od 20 lat. Katalończycy trafili karnie do Ligi Europy, co traktują jak pobyt w czyśćcu. Ambicje Napoli także sięgają Champions League.

Planując budżet na ten sezon szefowie Barcelony założyli awans do ćwierćfinału najważniejszych rozgrywek. Piłkarz nie wykonali planu, co, według mediów w stolicy Katalonii, oznacza stratę 20,2 mln euro. 14,9 mln zespół Xaviego Hernandeza może odzyskać wygrywając Ligę Europy. Zwycięstwo dałoby mu także prawo powrotu do Ligi Mistrzów. W tabeli La Liga Barcelona jest czwarta, o prawo występu w Champions League w przyszłym sezonie będzie się bić zapewne do końca rozgrywek.

Dziś na Napoli Xavi rzuci nowy atak. Adama Traore i Pierre-Emerick Aubameyang to piłkarze, którzy przyszli do klubu w styczniu. Ousmane Dembele w czerwcu odejdzie. Saga związana z tym, że nie chce przedłużyć umowy z Barceloną sprawiła, że jest na Camp Nou persona non grata. Klub chciał go zdyskwalifikować, ale trener uznał, że skoro i tak pobiera wysoką pensję, niech da coś drużynie. Swoją drogą w podobnej sytuacji jest w PSG Kylian Mbappe i nikomu w Paryżu nie przyszłoby do głowy zsyłać go na ławkę. Francuz został właśnie bohaterem meczu z Realem w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Liga Europy. Barcelona - Napoli. Czy Piotr Zieliński się odegra?

27-letni Zieliński ma kolejną okazję błyśnięcia w hitowym europejskim meczu. Na wielkiej arenie. Napoli jest mocniejsze niż 18 miesięcy temu. Kierowana przez Kalidou Koulibaly’ego defensywa straciła najmniej goli w Serie A (17). Zespół z Neapolu wciąż walczy o tytuł mistrzowski, do prowadzącego Interu traci zaledwie 2 pkt.

Barcelona szans na mistrzostwo Hiszpanii nie ma. Real wyprzedza ją o 15 pkt. Katalończycy gorąco wierzą w to, że praca Xaviego przywróci im pozycję w europejskiej czołówce. Triumf nad Napoli w 1/16 finału Ligi Europy, a potem zwycięstwo w niedocenianych rozgrywkach to ma być krok we właściwą stronę.

Zadłużona Barcelona nie porzuciła snów o potędze. Napoli to rywal trudny, ale pokonanie go byłoby dowodem, że Xavi obrał właściwy kierunek. W rywalizacji pozostało kilka bardzo mocnych zespołów, wśród nich dwa kluby z Sewilli, które wyprzedzają Katalończyków w tabeli ligi hiszpańskiej. Barca ma jednak w tym gronie największe ambicje. Przecież w XXI wieku była potęgą w Lidze Mistrzów.

Ostatni raz w Lidze Europy Katalończycy zagrali 25 marca 2004 roku. Odpadli z Celtikiem Glasgow w IV rundzie. To była ta edycja, w której Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski wyeliminowała Manchester City. Triumfatorem została Valencia pokonując w finale Olympique Marsylia z Didierem Drogbą 2-0.

Dziś dla Barcelony Liga Europy jest sportową zsyłką, ale też okazją, by ratować twarz po klęsce w Lidze Mistrzów. Napoli Luciano Spallettiego też ma wysokie aspiracje. Chce być kimś więcej niż europejskim średniakiem. Międzynarodowy prestiż klubów Serie A podupadł bardzo głęboko. W XXI wieku żaden włoski zespół nie wygrał Ligi Europy. A przecież zwyciężali w niej Turcy, Rosjanie, Ukraińcy, Portugalczycy, Holendrzy, o zespołach z Anglii i Hiszpanii nie wspominając. W Lidze Mistrzów ostatni jest triumf Interu z 2010 roku. W imieniu włoskiej piłki rehabilitacji musiała dokonać reprezentacja kraju na Euro 2020.

Rewanż 1/8 finału Ligi Europy Napoli - Barcelona odbędzie się 24 lutego o godzinie 21.

Dariusz Wołowski



