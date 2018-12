Piłkarze hiszpańskiego Villarreal CF i austriackiego Rapidu Wiedeń awansowali do 1/16 finału Ligi Europy z grupy G. Do niespodzianki doszło w grupie L. Chelsea Londyn tylko zremisowała na wyjeździe z węgierskim MOL Vidi FC 2-2.

Przed ostatnią serią spotkań wszystkie zespoły w grupie G miały szansę na awans do fazy pucharowej. W najlepszej sytuacji był Villarreal CF. Na Estadio de la Ceramica "Żółta łódź podwodna" postawiła kropkę nad "i". Gospodarze pokonali Spartak Moskwa 2-0. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla Hiszpanów, którzy już w 11. minucie objęli prowadzenie. Gerard Balaguero strzelił zza pola karnego. Piłka odbiła się od jednego z zawodników i trafiła pod nogi Samuela Chukwueze. Nigeryjczyk uderzył z lewej strony pola karnego między nogami obrońcy i piłka ugrzęzła w siatce.



Goście mieli kilka dobrych okazji, żeby doprowadzić do wyrównania, ale żadnej nie wykorzystali.



Tuż po zmianie stron na 2-0 podwyższył Karl Toko Ekambi, który otrzymał znakomite podanie od Pablo Fornalsa i precyzyjnym strzałem z ostrego kąta pokonał Aleksandra Maximenkę. Kontaktowego gola mógł strzelić Ze Luis trafił w słupek. Z kolei poprzeczka uratowała Spartaka w 53. minucie po strzale Santiago Caseresa.



W drugim spotkaniu grupy G Rapid Wiedeń wygrał u siebie z Glasgow Rangers 1-0 (0-0). Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Dejan Ljubicić. Ten wynik dał awans Austriakom z drugiego miejsca.



W grupie L przed ostatnią kolejką pewna gry w 1/16 finału była Chelsea Londyn, więc wyjazdowe spotkanie w Budapeszcie z MOL Vidi FC mogła potraktować ulgowo. W 30. minucie na listę strzelców wpisał się Willian. Z prowadzenia "The Blues" cieszyli się tylko dwie minuty. Niefortunnie interweniował Ethan Ampadu, który pokonał własnego bramkarza. Gospodarze zdobyli bramkę na 2-1 w 56. minucie. Do siatki Chelsea trafił Loic Nego. Zanosiło się na niespodziankę, ale kwadrans przed końcem remis uratował "The Blues" rezerwowy Olivier Giroud.



Oprócz Chelsea, która zajęła pierwsze miejsce, w fazie pucharowej z grupy L zobaczymy jeszcze BATE Borysów. Białorusini pewnie pokonali na wyjeździe PAOK Saloniki 3-1. Jedyną bramkę dla greckiego zespołu zdobył były zawodnik Legii Warszawa Aleksandar Prijović.

Losowanie par 1/16 finału Ligi Europy odbędzie się w poniedziałek o godz. 13.00 w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

Grupa G:



Villarreal CF - Spartak Moskwa 2-0 (1-0)



Bramki: 1-0 Samuel Chukwueze (11), 2-0 Karl Toko Ekambi (48)



Rapid Wiedeń - Glasgow Rangers 1-0 (0-0)



Bramka: Dejan Ljubicic (84)



Grupa L



MOL Vidi FC - Chelsea Londyn 2-2 (1-1)



Bramki: 0-1 Willian (30), 1-1 Ethan Ampadu (32- gol samobójczy), 2-1 Loic Nego (56), 2-2 Olivier Giroud (75)



PAOK Saloniki - BATE Borysów 1-3 (0-3)



Bramki: 0-1 Maksim Skawycz (18), 0-2 Nikołaj Signewicz (42 - rzut karny), 0-3 Nikołaj Signewicz (45), 1-3 Aleksandar Prijović (59)

Wyniki i tabele grup Ligi Europy