W starciu 2. kolejki Ligi Europejskiej, które rozegrane zostało 3 października, jedenastka Arsenal FC wysoko wygrała ze Standardem Liege 4-0 (3-0).

Arsenal jest w tegorocznych rozgrywkach Ligi Europy nie do zatrzymania. Po wygranej w pierwszej kolejce z Eintrachtem Frankfurt 3-0, tym razem podopieczni Unaia Emery'ego gładko rozprawili się ze Standardem Liege, zwyciężając 4-0.

Bezbramkowy wynik utrzymywał się tylko do 14. minuty. Już 120 sekund później Arsenal prowadził 2-0, po dublecie, który skompletował Gabriel Martinelli. 18-letni Brazylijczyk najpierw pokonał golkipera rywali strzałem głową, a drugiego gola zdobył po krótkim "tańcu" z piłką i uderzeniu prawą nogą z pola karnego.

Wynik podwyższył jeszcze przed przerwą Joseph Willock, dobijając zblokowany przez defensywę strzał jednego z partnerów.

Ostatnie słowo należało co Daniego Ceballosa, który w widowiskowy sposób posłał piłkę do siatki z najbliższej odległości, zdobywając swoją pierwszą bramkę w barwach "Kanonierów". 4-0 to najniższy wymiar kary, dla bezradnej w starciu z Arsenalem ekipy Standardu Liege.

W drugim meczu grupy F Eintrach Frankfur pokonał 1-0 Vitorię Guimaraes.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang (po prawej) i Reiss Nelson / GLYN KIRK / AFP

2019-10-03 21:00 | Stadion: Emirates Stadium | Arbiter: S. Schärer Arsenal Londyn Standard Liege 4 0 DO PRZERWY 3-0 Martinelli 13',16' J. Willock 22' Dani Ceballos 57'

4 0 Arsenal Londyn Standard Liege Martínez Bellerín Holding Mustafi Tierney Ceballos Maitland-Niles Torreira Di Pascua Willock Martinelli 2 Nelson Milinković Savić Gavory Laifis Vanheusden Vojvoda Bastien Cimirot M'Poku Ebunge Emond Boljević Lestienne SKŁADY Arsenal Londyn Standard Liege Damián Emiliano Martínez Vanja Milinković Savić 86′ 86′ Héctor Bellerín Nicolas Gavory Rob Holding Konstantinos Laifis Shkodran Mustafi Zinho Vanheusden Kieran Tierney 86′ 86′ Mërgim Vojvoda 57′ 57′ Daniel Ceballos Fernández Samuel Bastien 66′ 66′ Ainsley Maitland-Niles Gojko Cimirot Lucas Torreira Di Pascua 41′ 41′ Paul-José M'Poku Ebunge 22′ 22′ 74′ 74′ Joseph Willock 73′ 73′ Renaud Emond 13′, 16′ 13′, 16′ Gabriel Teodoro Martinelli Silva 58′ 58′ Aleksandar Boljević 79′ 79′ Reiss Nelson 80′ 80′ Maxime Lestienne REZERWOWI Bernd Leno Arnaud Bodart Calum Chambers Ngoran Suiru Fai Collins Sead Kolaszinać Reginal Goreux 74′ 74′ Mattéo Guendouzi Olié Dimitri Lavalée Granit Xhaka 80′ 80′ Selim Amallah 79′ 79′ Pierre-Emerick Aubameyang 58′ 58′ Mehdi Carcela-Gonzalez 66′ 66′ Nicolas Pépé 73′ 73′ Felipe Nicolás Avenatti Dovillabichus