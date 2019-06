Krzysztof Piątek może jednak nie zagrać w Lidze Europy? Włoskie media podają sensacyjne informacje, według których AC Milan miałby dobrowolnie wycofać się z europejskich pucharów przez problemy z Finansowym Fair Play.

Przeciwko Milanowi od dłuższego czasu toczy się postępowanie, dotyczące nieprawidłowości związanych z Finansowym Fair Play. Już w zeszłym sezonie klub miał zostać wykluczony z gry w europejskich pucharach, ale po apelacji w końcu wystartował w rozgrywkach Ligi Europy.

W kolejnym sezonie Milan do końca walczył o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie zabrakło mu do tego celu jednego punktu. "Rossonerri" mieli znów zadowolić się grą w Lidze Europy.



Udział mediolańskiego klubu w LE nie jest jednak taki pewien. Do sensacyjnych informacji dotarła bowiem włoskie "Corriere della Sera". Według dziennika Milan miał dojść do porozumienia z UEFA, na mocy którego Włosi dobrowolnie zrezygnują z udziału w Lidze Europy, by przez kolejny sezon znaleźć sposób na zasypanie dziury w budżecie. Obecna prognoza finansowa zawierała m.in. zyski z tytułu awansu do LM, czego nie udało się osiągnąć.

Niewykluczone też, że Milan w ostateczności musiałby sprzedać najbardziej wartościowych zawodników. Kupców na takich zawodników, jak m.in. Gianluigi Donnarumma, czy Suso nie powinno zabraknąć. Kto wie, jaka będzie też przyszłość Krzysztofa Piątka, jeśli ten utrzyma zabójczą skuteczność. Wówczas władze Milanu mogą dostać ofertę nie do odrzucenia.

Dobrowolne wycofanie się z rozgrywek Ligi Europy, które nie wydają się władzom klubu zbyt prestiżowe, zmniejszyłoby ryzyko ukarania klubu zakazem gry w Lidze Mistrzów, jeśli ten w przyszłym sezonie zdoła zapewnić sobie awans.

Mocno zainteresowane rozwojem sytuacji może być zwłaszcza FC Torino, dla którego rezygnacja Milanu będzie oznaczała otwarcie ścieżki na europejskie salony.

Zdjęcie Hakan Calhanoglu i Krzysztof Piątek / AFP

