Trzynastu piłkarzy holenderskiego AZ Alkmaar jest zakażonych koronawirusem - poinformował klub. Na razie jego czwartkowy, wyjazdowy mecz z Napoli w Lidze Europy nie został odwołany.

"Ostatnie badania wykazały, że ośmiu kolejnych zawodników jest chorych na Covid-19, co oznacza, że w tej chwili mamy w klubie 13 zakażonych piłkarzy" - napisano w wydanym komunikacie.

AZ Alkmaar poinformował także, że czwartkowy mecz się odbędzie. "Taka jest decyzja nasza i UEFA, chyba że lokalne władze zabronią jego rozegrania" - podkreślono na stronie internetowej.

Holenderski klub wybiera się do Włoch w środę. Na pokładzie samolotu ma się znaleźć 17 zdrowych piłkarzy. W Napoli już wcześniej komisarz Ciro Borriello zaapelował o "rozważne i rozsądne postępowanie. Alkmaar powinien poddać się teraz kwarantannie, a spotkanie powinno zostać przełożone" - cytują go lokalne media. On sam jednak nie chce w tej sprawie interweniować.

Zasady wprowadzone w czasach pandemii przez UEFA mówią, że mecz się odbywa, jeśli klub ma do dyspozycji przynajmniej 13 zdrowych piłkarzy.

Zawodnikami Napoli są dwaj Polacy - Piotr Zieliński oraz Arkadiusz Milik. Ten drugi od miesięcy deklaruje, że chce odejść z klubu i na grę raczej nie może liczyć.