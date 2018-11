Bayer Leverkusen zremisował na własnym stadionie z Łudogorcem Razgrad 1-1 w piątej kolejce grupy A Ligi Europejskiej. Od pierwszych minut w drużynie gości zagrali Jacek Góralski i Jakub Świerczok.

Po pół godzinie boisko w Leverkusen opuścił Panagiotis Retsos. Grecki obrońca doznał urazu walcząc o piłkę ze Świerczokiem. Retsosa zastąpił Julian Baumgartlinger.

W doliczonym czasie pierwszej połowy z rzutu wolnego uderzył Charles Aranguiz, ale posłał piłkę nad poprzeczką.

Bayer przeważał, ale to Łudogorec okazał się konkretniejszy.



Świerczok w 68. minucie znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale jego strzał odbił Ramazan Oezcan.

To było pierwsze poważne ostrzeżenie dla gospodarzy, a minutę później Bayer stracił bramkę. Cicinho zagrał ze skrzydła do środka, gdzie Marcelinho przepuścił piłkę, która trafiła do Świerczoka, a ten natychmiast podał Marcelinho. Brazylijczyk lekką podcinką przerzucił futbolówkę nad Oezcanem.

Chwilę potem Mitchell Weiser zobaczył żółtą kartkę za faul na Świerczoku.



Podopieczni Heika Herrlicha szansę na wyrównanie mieli w 80. minucie, jednak Leon Bailey, dostawszy podanie z prawej strony, strzelając z 10 metrów, trafił w Georgiego Terziewa.

Świerczok opuścił murawę w 82. minucie, kiedy zastąpił go Anton Nedjalkow.

Bayer wyrównał trzy minuty później. Bailey zacentrował z rzutu wolnego, wychodzący Renan tylko musnął piłkę, którą przejął Weiser i strzelając z ostrego kąta zmieścił ją pod poprzeczkę opuszczonej bramki.

W tabeli prowadzi Bayer, przez FC Zurich (oba kluby mają już zapewniony udział w 1/16 finału), trzeci jest AEK Larnaka, a czwarty Łudogorec. W czwartek Cypryjczycy niespodziewanie pokonali na wyjeździe szwajcarski zespół 2-1.



Podobnie jak Góralski i Świerczok w podstawowym składzie Spartaka Trnawa wyszedł Patryk Małecki. Słowacki zespół grał na wyjeździe z Anderlechetem Bruksela. I bezbramkowo zremisował. Małecki został zmieniony w trzeciej minucie doliczonego czasu.

W pierwszej minucie doliczonego czasu gry na murawie w Stambule pojawił się za to Damian Kądzior. Dinamo również zremisowało bezbramkowo z Fenerbahce.



Z tej grupy do fazy pucharowej awansują Chorwaci (na pierwszym miejscu) i Turcy.



Pawo