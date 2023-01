Tam w najbliższym czasie podopiecznych Xaviego Hernandeza czeka hitowa potyczka z Manchesterem United - jej pierwsza odsłona będzie mieć miejsce na Camp Nou już 16 lutego. Wygląda przy tym na to, że nie będzie to zwykły mecz również pod względem... czysto organizacyjnym.

Mecz FC Barcelona - Manchester United podwójnie zmobilizuje oddziały policji

Jak informuje "Mundo Deportivo", hiszpański Stały Komitet Państwowej Komisji przeciwko Przemocy, Rasizmowi, Ksenofobii i Nietolerancji w Sporcie podjął decyzję, aby wspomnianemu spotkaniu nadać status imprezy podwyższonego ryzyka. Co było tego powodem?

Przede wszystkim katalońska policja spodziewa się, że zainteresowanie wydarzeniem będzie naprawdę znaczące, a kibice "Czerwonych Diabłów" będą przybywać do Barcelony jeszcze na kilka dni przed meczem - część nawet może nie mieć wejściówek na sam stadion, więc funkcjonariusze będą musieli wyjątkowo mocno pogłówkować w kwestii rozstawienia patroli dla jak najlepszego zachowania porządku w mieście.

Robert Lewandowski zagra w... Afryce. Nietypowa wyprawa Barcelony

Nie ulega przy tym wątpliwości, że Xavi zechce postawić w połowie lutego na pierwszy garnitur "Barcy" - w tym na Roberta Lewandowskiego , najgroźniejszego strzelca zespołu. Nim to się jednak stanie, " Lewy " może wziąć udział w co najmniej jeszcze jednym starciu wysokiego ryzyka.

Taki status otrzymała też... wyprawa FCB do Ceuty w ramach rozgrywek Pucharu Króla. Co ciekawe będzie to pierwsza wyprawa graczy "Dumy Katalonii" na Estadio Alfonso Murube mieszczący się u północnych wybrzeży Afryki, w hiszpańskiej eksklawie sąsiadującej z Marokiem. Relacje na żywo z tego spotkania można śledzić już 19 stycznia od 20.00 w Interii Sport!