- To był poziom godny ćwierćfinału, a może nawet półfinału Ligi Mistrzów. My i Manchester jesteśmy w dobrej formie, doskonale widać to w ligach. Odpadamy, bo dzisiaj czegoś nam zabrakło. Takie mecze bolą, byliśmy bardzo blisko - mówił Robert Lewandowski na antenie Viaplay .

Barcelona nie mogła wygrać Ligi Europy? "Nie wystarczy tydzień czy miesiąc"

- Zdajemy sobie sprawę, że to jest projekt. Nie wszystko zmieni się w tydzień czy miesiąc. Przychodząc tutaj, nie oczekiwałem, że w pół roku ten zespół zmieni się tak, że wszystko będzie idealnie funkcjonowało. Ale cały czas się rozwijamy. Gdybyśmy porównali naszą obecną grę do tego, co pokazaliśmy w Lidze Mistrzów, to pewnie gralibyśmy w niej nadal - zakończył lider klasyfikacji strzelców La Liga.