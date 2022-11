"Lewy" i Barcelona będą mieć ułatwione zadanie! Poważny kłopot United

Poniedziałkowe losowanie fazy play-off Ligi Europy nie mogło się zacząć w zasadzie lepiej - już przy pierwszej parze nastąpiło prawdziwe "trzęsienie ziemi", bowiem los zestawił ze sobą ekipy FC Barcelona i Manchesteru United , które uznawane są za jednych z głównych kandydatów do końcowego triumfu w pucharze.

Do pierwszego starcia między obiema drużynami jeszcze sporo czasu - dojdzie do niego bowiem w połowie lutego - natomiast już teraz wiadomo, że "Czerwone Diabły" będą miały pewien bardzo konkretny problem. Dla Roberta Lewandowskiego kłopot rywali może się jednak okazać... sporym udogodnieniem.

Liga Europy. FC Barcelona i Lewandowski mogą lekko odetchnąć. Manchester United bez ważnego gracza

Argentyńczyk to bez wątpienia podpora defensywy United - bez niego zatrzymanie "Lewego" może okazać się znacznie trudniejsze. Trzeba jednak przyznać, że zawsze może być jeszcze gorzej - jeśli z kadry wypadnie, tym razem przez kontuzje, Raphael Varane, który w ostatnim roku dosyć łatwo łapał urazy, to "Duma Katalonii" będzie miała na pewno spore powody do zadowolenia.