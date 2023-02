Robert Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola w karierze przeciwko Manchesterowi United. Udało mu się to w drugiej próbie - podczas rewanżu w dwumeczu rundy play-off Ligi Europy. Wykorzystał rzut karny podyktowany na Alejandro Balde, choć David de Gea był blisko skutecznej interwencji. Mimo prowadzenia do przerwy Barcelonie nie udało się jednak wygrać. "Czerwone Diabły" do 1/8 finału zaprowadzili Fred i Antony.

Lewandowski oceniony za mecz z United: "Nie zrobił nic więcej po rzucie karnym"

Ten Hag po pokonaniu Barcelony: Musimy naprawdę w to uwierzyć, wielkie drużyny są w naszym zasięgu. / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

"Napastnik Barcelony z ulgą zobaczył, że piłka po jego strzale z jedenastego metra trafiła do siatki, mimo że De Gea sięgnął do niej ręką. Polak w zasadzie nie zrobił nic więcej na boisku " - stwierdzili żurnaliści serwisu 90min.com, przypisując mu "szóstkę".

Z kolei na "siódemkę" zdecydował się "The Telegraph". "O mały włos nie zmarnował karnego, ale udało mu się to przy atmosferze wysokiego ciśnienia na Old Trafford. Poza tym środkowi obrońcy United wykonali dobrą robotę, pilnując go" - czytamy.