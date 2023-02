Starcie FC Barcelony z Manchesterem United to największy hit 1/16 finału Ligi Europy. Można powiedzieć, że jest to rywalizacja wyjęta rodem z Ligi Mistrzów, a to, że ma miejsce w rozgrywkach niższej rangi, nie ma w tym momencie żadnego znaczenia. Oba zespoły zrobią wszystko, aby odnieść zwycięstwo. Xavi Hernandez i Erik ten Hag zaprezentowali wyjściowe jedenastki na mecz na Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski oczywiście znalazł się w składzie gospodarzy.