Nie milkną echa po definitywnym pożegnaniu Barcelony z areną europejską. Jak informuje madrycki "As", po przegranym meczu na Old Trafford (1:2) w szatni Katalończyków doszło do spięcia. Robert Lewandowski ruszył w stronę Ansu Fatiego i oskarżył go o zmarnowanie wyśmienitej szansy na zdobycie bramki wyrównującej. Frustracja Polaka wynikała z faktu, że młodzian nie po raz pierwszy w tym sezonie zepsuł mu czystą okazję strzelecką.