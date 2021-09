Leicester City zremisowało z SSC Napoli w Lidze Europy. Grał Piotr Zieliński

Liga Europejska

Leicester City prowadziło już 2-0, ale ostatecznie tylko zremisowało 2-2 z SSC Napoli, co oznacza, że liderem grupy C Ligi Europy wciąż pozostaje Legia Warszawa. Ponad godzinę na boisku spędził Piotr Zieliński, nie wykorzystując dogodnej sytuacji do zdobycia bramki.

